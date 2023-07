След мистериозната болест: Джейми Фокс в отлично настроение на лодка (ВИДЕО)

Б лизо три месеца след мистериозното си заболяване и хоспитализация Джейми Фокс изглежда отново е на крака и в добро настроение, като актьорът е видян публично за първи път от средата на април.

В неделя следобед 55-годишният актьор (роден като Ерик Марлон Бишъп) беше забелязан на лодка, която плаваше по река Чикаго.

Актьорът бе видян да се усмихва и да маха на феновете си, като показваше знака на мира.

Jamie Foxx looks healthy as he waves to fans from a boat (via @TMZ) pic.twitter.com/61MH1Di1QC — Daily Loud (@DailyLoud) July 9, 2023

В средата на април Фокс беше откаран в болница в Атланта, където снимаше филма "Отново в действие" с Камерън Диас.

Дъщерята на Фокс Корин първа съобщи новината в профила си в Instagram, като я нарече "медицинско усложнение", въпреки че нищо повече не беше потвърдено за инцидента.

Само месец преди мистериозното заболяване се появиха съобщения, че Фокс се е "сринал" на снимачната площадка на "Отново в действие" в Атланта, като според съобщенията е уволнил изпълнителния продуцент, двама режисьори и личния си шофьор.

Вътрешен източник твърди: "Той поиска проблемите да бъдат решени незабавно и уволни четирима от екипа на продукцията - сякаш това ще подобри ситуацията с магическа пръчка".

"Някои хора, работещи по филма, са напълно изнервени от това, което се случи, и Джейми стана доста непопулярен", каза източникът.

По-малко от месец по-късно Фокс е хоспитализиран в Атланта заради неуточнено "медицинско усложнение", което все още не е напълно потвърдено.

Jamie Foxx makes first public appearance following health episode after he was spotted by fans during a boat cruise in Chicago yesterday pic.twitter.com/T90jsaqpP3 — Naija (@Naija_PR) July 10, 2023

"Искаме да споделим, че баща ми, Джейми Фокс, преживя медицинско усложнение вчера, започва изявлението на семейството чрез Instagram на дъщерята на Джейми, Корин Фокс.

За щастие, благодарение на бързите действия и отличните грижи, той вече е на път да се възстанови. Знаем колко е обичан и оценяваме молитвите ви. Семейството моли за неприкосновеност на личния живот през това време", завършва изявлението.

Боксовата легенда Майк Тайсън твърди, че Фокс е получил инсулт, въпреки че това все още не е потвърдено от семейството на актьора.

Миналия месец, по време на премиерата във Флорида на новия филм на Фокс за Netflix "Те клонираха Тайрон", колегата му Джон Бойега призна, че "никой не е чувал за Джейми".

'Искаше ми се да се появи тук, но знаете ли, знам, че той се занимава с това, с което се занимава. Просто му желая всичко най-добро", добави Бойега.

Няколко седмици по-късно актрисата Порша Колман, която участва в режисьорския дебют на Фокс "All-Star Weekend" и в сериала на Netflix "Татко, спри да ме смущаваш!", информира.

"Говорих с хора, много близки до Фокс, [той] се справя добре. Неприятно ми е, че медиите продължиха да разказват за това, което се случва, без да разполагат с подходяща информация. Той си почива. Той е добре. И той ще се върне. Доверете се и вярвайте."

За колежката му Камерън Диас се казва, че е "шокирана и натъжена" от внезапното заболяване на колегата си, а източник, близък до актрисата, заявява: "Един ден работеха заедно, а на следващия той просто си тръгна".

"Тя искаше да го подкрепи и да му помогне по всякакъв начин, но семейството му запази състоянието му в пълна тайна", продължава източникът.

Датари Търнър, която е копродуцент на филма заедно с Фокс, казва: "Той се справя невероятно. Обещавам ви. Справя се наистина, наистина добре. Режисьорът Джуел Тейлър разговаря с него вчера."

Въпреки това, само няколко дни по-късно друг източник разкри, че Фокс: "В момента получава най-добрите грижи и работи усилено, за да се възстанови, но все още не е на себе си".

Jamie Foxx Waves to Fans on Boat, First Sighting Since Hospitalization https://t.co/RHF9a6eb7J via @TMZ — ELLIOT IN THE MORNING (@EITMonline) July 10, 2023

След като беше хоспитализиран за няколко седмици в Атланта, той започна рехабилитационния си процес в Чикаго и оттогава е там.

TMZ твърди, че е получил още кадри на Фокс, който е бил навън и в Чикаго в събота вечер, като според тях Фокс е бил в "отлично настроение".

Следващият филм, в който ще видим актьора, е "Те клонираха Тайрон" на Netflix с Джон Бойега и Кийфър Съдърланд, който ще дебютира на 21 юли.

Фокс също така озвучава Бъг в предстоящата комедия с рейтинг R Strays, която ще излезе по кината в цялата страна на 18 август, и играе Фериботът в God Is a Bullet.