"Медицинско усложнение": Защо близките на Джейми Фокс не споделят диагнозата му

Д жейми Фокс беше хоспитализиран преди седмици, но все още няма много публичност за състоянието му. Който е следил отблизо кариерата на Джейми Фокс обаче, не трябва да се учудва на това.

На 11 април Фокс беше хоспитализиран в Атланта, Джорджия, където снимаше филма на Netflix "Отново в действие". На практика не е публикувана друга информация, освен публикация от миналата седмица в потвърдения акаунт на Фокс в социалните медии.

„Оценявам цялата любов!!!“ публикацията гласи: „Чувствам се благословен“.

Желанието за уединение е в унисон с начина, по който винаги е живяла звездата от "Лъч", въпреки кариерата, която го поставя в светлината на прожекторите.

Прегледът на интервютата с Фокс през годините дава много информация за мислите му за ролите му, множество шеги, малко информация за детството му и много малко вникване в действителния му личен живот.

Съобщава се, че Фокс се е срещал с Кейти Холмс, бившата съпруга на Том Круз, в продължение на години – връзка, която никога не е потвърдена, въпреки че е била снимана през годините по време на романтични срещи или моменти, в които са били нежни един с друг.

През 2016 г. актрисата от „Истинските съпруги от Атланта“ Клаудия Джордан потвърди, че Фокс и Холмс се срещат, като каза: „Той е много щастлив с нея. Харесва ми, че така."

Джордан по-късно изясни коментарите си, като каза, че се е "изказала погрешно". „Изобщо не знам за Джейми с Кейти“, каза тя. — „Никога не съм ги виждала заедно“.

Две години по-късно Фокс беше интервюиран от водещия на SportsCenter Майкъл Смит за участие в баскетболен мач на знаменитост от НБА, когато Смит попита звездата:

„Ти и Кейти Холмс играехте ли баскетбол за Свети Валентин?“ Като истинска любов и баскетбол?“

Фокс внезапно прекрати интервюто, като свали слушалките си и се отдалечи. Съобщава се, че Фокс и Холмс са се разделили през 2019 г.

Така че мълчанието около „медицинското усложнение“ на Фокс, ако използваме първоначалните думи на семейството му, изглежда в съответствие с начина, по който се държи актьорът.

Знаменитостите са се справяли с подобни ситуации по различни начини, от много публичното възстановяване на Джереми Ренър след прегазването му от снегорин до диагнозата рак на дебелото черво на Чадуик Боузман, която не става публична до смъртта на актьора от "Черната пантера".

Тези, които познават Фокс, са предпазливи, когато говорят за сегашното му състояние.

По време на интервю за подкаста „Impaulsive“, пуснат миналата седмица, Кевин Харт каза, че е „щастлив“ да има достатъчно близко приятелство с Фокс, за да може да го провери.

Харт каза, че Фокс "се подобрява" и също така загатна защо не се споделя много за него публично от вътрешния кръг на Фокс. „Те са сплотени поради причини точно там, където е той, защото Джейми винаги е бил частен човек до известна степен“, каза Харт.