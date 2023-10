Колумбийка твърди, че е правила секс с призрак всяка вечер в продължение на 20 години

Ц ветни и многообразни са човешките истории. Сами избираме в какво да вярваме. Такъв е и случаят на жена, която твърди, че е имала интимни отношения с призрак, повече от 20 години. Тя описва, че съществото имало „зъби и лице на гаргойл“ (същества, които имат крила, остри нокти и странни глави, понякога животински (лъв или вълк), понякога смесица от животно и човек или птица-бел.ред.)

Паула Флорес от Колумбия казва, че връзката ѝ с духа е започнала, когато е била млада. От думите ѝ става ясно, че духът я е посещавал всяка вечер, докато е спяла. Флорес разказва за необичайните отношения в интервю за телевизионното шоу Sin Carreta, историята е цитирана от Daily Mail.

Флорес твърди, че се е влюбила в харизматичния призрак, дори се е наслаждавала на 20-годишна страстна връзка с него.

"Един ден лежах, когато усетих как една ръка се премества от краката, към гърдите ми. Беше странно, уплаших се. От този момент нататък той започна да идва при мен. Правихме секс всяка вечер“, разказа Флорес.

