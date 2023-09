"Монахинята 2" пренареди зрителския интерес у нас

П родължението на хорър-историята "Монахинята 2" пренареди изцяло зрителския интерес в кината у нас, сочат обобщените данни. Историята за Валак - монахинята демон, която този път плаши сестра Ирене през 1956 г. във Франция, е гледано от 20 660 зрители и има 251 667 лева приходи от билетите им.

Другата премиера от миналия петък - комедията "Моята голяма луда гръцка сватба 3" е на втора позиция, но с пет пъти по-малко зрители от първата. Започналата през 2002 година история за фамилията Портокалос, която сега се пренася в Гърция, в родното село на патрона на фамилията е видяна от 4 202 зрители и има 52 012 лева приходи.

