Праисторическо гробище разкрива изненадващи тайни

Праисторическо гробище разкри изненадващи факти за диетата на ловци-събирачи, живели преди хиляди години в Северозападна Африка. Изследователите са открили, че група от тези ловци-събирачи са яли предимно растителни храни, няколко хилядолетия преди селското стопанство да пристигне в региона.

Констатациите оспорват преобладаващата представа за голяма зависимост от животинските протеини сред човешките групи преди селското стопанство, както и конвенционалните модели за произхода на селското стопанство, според авторите.

За целите на изследването екип, ръководен от Зинеб Мубтахидж от Института за еволюционна антропология Макс Планк в Лайпциг, Германия, анализира човешки и животински останки от голямото гробище от късната каменна епоха (LSA) на Taforalt в днешно Мароко. Мястото, свързано с група ловци-събирачи, известни като иберомаврите, съхранява останки, датиращи от преди около 15 000 до 13 000 години.

„През последните години има забележим скок в интереса към разбирането на диетите на нашите предци, често наричани „палео диета. Това нарастващо любопитство произтича от желанието да се изследва как хранителните им навици са повлияли на здравето им. Ние проучваме как тези древни диети продължават да влияят на здравето в съвременните общества", казва Мубтахидж. „Промяната от лов към земеделие е била голяма работа в историята и вероятно е променила това, което хората ядат и колко здрави са били. Въпреки това, остава празнина в нашите познания по отношение на прехода на диета от ловци-събирачи към фермери в Северозапада. Нашето изследване има за цел да попълни това липсващо парче от пъзела, изследвайки останките от животински кости и инструментите, използвани за обработка и готвене. Така можем да съберем улики за древните диети“, посочва Мубтахидж.

Иберомарусите са били праисторическа култура на ловци и събирачи, живели в Северозападна Африка (в региона, който днес се простира от Мароко до западна Либия) преди около 25 000 и 11 000 години. Този период предшества появата на селското стопанство в региона, което пристига от Близкия изток преди около 7600 години.

В Близкия изток, един от най-важните региони за развитието на селското стопанство, ловци-събирачи от натуфианската култура — датираща отпреди около 14 000 до 11 000 години — експлоатират диви растения до такава степен, че започват да ги култивират и в крайна сметка опитомяват.

За разлика от това, традиционно не се е смятало, че иберомаврите в Северна Африка - които изглежда са били генетично свързани с натуфианците - експлоатират диви растения в голяма степен. Но последните резултати показват, че диетата им всъщност е била силно зависима от растителни храни.

Екипът стигнал до това заключение, след като провел това, което е известно като "изотопен анализ" - техника, която може да разкрие пропорциите на месо, риба и растения в диетите на праисторическите народи. Този подход включва анализиране на стабилни изотопи, които са атоми на даден елемент със същия брой протони, но различно количество неутрони. Те се срещат в различни съотношения в различните организми.

