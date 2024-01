Прахът на фенка на „Стар Трек“ излита в Космоса заедно с тленните останки на звезди от сериала

С емейството на майка на осем деца от Канада, която е била голяма фенка на телевизионния сериал „Стар Трек“, положи грижи космосът да стане мястото на нейния вечен покой, съобщава АП.

Глория Ноулън умира на 86 преди 12 години. Малко количество пепел от кремираното ѝ тяло ще бъде в една от 250-те мемориални капсули, които ще бъдат изстреляни в Космоса по-късно този месец.

Организаторите на изстрелването се надяват, че ракетата, която ще носи капсулите, ще се озове на около 330 милиона километра от Земята, приблизително покрай орбитата на Марс.

Очаква се останките или ДНК пробите на създателя на „Стар Трек“ Джийн Родънбъри, съпругата му Маджел Барет Родънбъри и звездите от оригиналния сериал Нишел Никълс, Дефорест Кели и Джеймс Дуън също да отлетят в космоса.

Последното им пътуване ще се осъществи чрез американската компания „Селестис“ (Celestis Inc.), която предлага така наречените „възпоменателни космически полети“ вече повече от две десетилетия.

Синът на Ноулън разказва, че след смъртта на баща му през 2002 г. майка му се е впуснала стремеглаво в нещата, които е обичала, включително и в сериала. Любовта ѝ към „Стар Трек“ я накарала да колекционира реплики на космически кораби и всяка година да украсява коледната си елха с изработен от нея извънземен космически кораб, известен като кубчето на Борг, с работещи лампички.

Род Ноулан каза, че според него майка му би била „просто поласкана“ от идеята, че част от останките ѝ ще отидат в космоса заедно с някои от хората, които е гледала по телевизията.

„Тя беше фен на „Стар Трек“, на концепцията, от самото начало“, каза той в телефонно интервю.

На цени от няколко хиляди долара до 13 000 долара „Селестис“ извежда в космоса малки капсули с човешки останки, след което или ги връща обратно, или ги пуска в орбитата около Земята, или ги отнася на Луната в знак на почит към починалите близки.

Съоснователят и главен изпълнителен директор Чарлз Чейфър заяви, че ракетата с тленните останки на Ноулън, която трябва да излети от Кейп Канаверал, Флорида, на 8 януари, ще отбележи първия път, когато компанията предлага пътуване в „далечния космос“, което означава, че капсулите няма да паднат на Земята.

Капсулите ще бъдат изведени в космоса от комерсиална ракета с подходящо име „Вулкан“.

Чейфър каза, че основната цел на пътуването е ракетата да изпробва възможностите си да стане първият търговски космически кораб, който ще кацне на Луната, а товарът на компанията му се взема, за да послужи за „второстепенна“ цел на мисията.