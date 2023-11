Извънземна армия: Мъж иска да изпрати ДНК-то си на Луната с цел клониране

О т 1994 г. насам съществува възможност да бъдете погребани в космоса след смъртта си.

Фирмата за космическо погребение Celestis изпраща останките на своите клиенти в орбита около Земята. IFL Science посочва, че някои хора предпочитат останките им да бъдат изпратени на повърхността на Луната.

Експлозия, замразяване или внезапно изгаряне: Какво се случва с човешкото тяло в Космоса

Нишел Никълс, която изигра лейтенант Ухура в "Стар Трек", е сред онези, които са избрали небесното погребение, заедно със създателя на сериала Юджийн Уесли Родънбери и астронавта Л. Гордън Купър.

В скорошно интервю за New York Times хора, които избират космически погребения, очертаха причините за своето решение.

