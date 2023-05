Изследователи откриха път на 7000 години, потънал под бреговете на Хърватия

И зследователи проучвали потънало селище край бреговете на остров Корчула близо до континентална Хърватия. Скоро след началото на изследванията си те открили изненадващ древен каменен път, потънал под слой морска тиня, пише Popular Mechanics.

Изследователи от университета в Задар в Хърватия открили пътя, след като изстъргали калта от подводната находка. Той бил широк приблизително 13 фута и направен от каменни плочи, според преведена от университета публикация във Facebook.

Пирамидите в Босна и Херцеговина: Какви тайни крият и какъв е техният произход?

Екипът казва, че пътят някога е свързвал остров Корчула с изкуствено създадено островно селище, наречено Солине, което сега е близо 16 фута под нивото на водата. Изследователите смятат, че всичко това е било активно място преди около 7000 години.

Използвайки радиовъглеродно датиране, екипът тествал дърво, запазено в пътя, и успял да датира главния път и свързаното селище до 4900 г. пр. Н. е. Изследователите описват структурата на пътя като „внимателно подредени каменни плочи“, които са широки около 13 фута.

Road, 4m wide, and perhaps 6,000 years old, connecting submerged #neolithic settlement of Soline with the island of Korčula, is revealed by archaeologists from the University of Zadar, Croatia. #underwaterarchaeology https://t.co/go7AJv0woN pic.twitter.com/ojyszGaKb4