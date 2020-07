Откриха древни останки от аборигенска култура на дъното на Индийския океан край Австралия

У чени откриха за първи път следи от аборигенски селища на дъното на Индийския океан край северозападния бряг на Австралия. Те се оказали под вода след края на ледниковия период.

Изследователите смятат, че би трябвало да бъдат открити още много подобни oбекти, пише CNN.

