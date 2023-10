Последните месеци на Ван Гог: Тайните на гения

И зложба в парижкия музей "Орсе" е посветена на последните два месеца от живота на художника Ван Гог, съобщи Асошиейтед прес.

Историците на изкуството смятат, че нидерландският майстор е нарисувал известната картина „Житна нива с гарвани“ на 8 юли 1890 г. Според тях Винсент ван Гог е създал още една зашеметяваща творба, също изобразяваща житни полета, на следващия ден – 9 юли 1890 г.

Van Gogh's frenzied final days highlight of new show.



Vincent Van Gogh's feverish final months in a French village, when he churned out masterpieces even as he spiralled into despair, are the subject of a one-off exhibition opening this week in Amsterdamhttps://t.co/AUivRAD6Uv pic.twitter.com/sW9yBdq5LB — AFP News Agency (@AFP) May 11, 2023

На или около 10 юли Ван Гог създава поредната картина, изобразяваща подредена градина със скитаща се котка, а на 11 юли художникът изглежда се е върнал към полетата.

На 37-годишна възраст и в разгара на творчеството си Ван Гог е бълвал картина след картина с невероятната скорост от по една творба на ден. По-малко от три седмици по-късно обаче – на 29 юли 1890 г., той се самоубива.

A new exhibition at Paris’ Orsay Museum focuses on the last two months before Vincent Van Gogh’s death on July 29, 1890.



During that period, Van Gogh churned out an astounding 74 paintings in a mere 72 days. The museum has assembled around 40 of them. https://t.co/K2NJKFPuri — The Associated Press (@AP) October 2, 2023

Новата изложба в парижкия музей "Орсе" е необикновена и изключително болезнена, именно защото този последен период от живота на художника е и един от най-продуктивните за него.

След едногодишен престой в психиатрична болница, в която постъпва доброволно няколко месеца, след като отряза лявото си ухо, Ван Гог отива да живее във френското село Овер-сюр-Оаз, известно с живописните си пейзажи, които са вдъхновявали творци като Пол Сезан и Камий Писаро. По това време там живее и лекарят Пол Гаше, специалист по клиничната депресия, на когото Ван Гог става пациент.

Придържайки се към съветите на лекаря, Ван Гог се отдава на работата си, за да се разсее от психичното си заболяване. В период от 72 дни той създава общо 74 картини, сред които са и някои от неговите известни шедьоври, както и десетки рисунки.

След като пристига в Овер-сюр-Оаз на 20 май 1890 г., Ван Гог веднага взема четките и боите си, като рисува най-малко седем картини на къщи, цъфтящи кестенови дървета и градината на д-р Гаше през първата си седмица там.

“Van Gogh in Auvers-sur-Oise: The Final Months” runs at the Musée d’Orsay through Feb. 4, 2024.



https://t.co/5j4ziTn3e2 — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) October 2, 2023

„Бързото рисуване е било важно за него, за да улови чувство, да улови гледка“, каза Еманюел Кокери, куратор на изложбата. „Той е ставал много рано сутрин, около 5 часа, пиел кафе, излизал със статива, платното и четките си и се е настанявал пред обекта, който е идентифицирал. Рисувал е цяла сутрин и се е връщал на работа в студиото следобед. Прекарвал е дните си в рисуване, може би по 12 часа на ден.“

За изложбата, озаглавена „Ван Гог в Овер-сюр-Оаз: Последните месеци“, музеят "Орсе", който се гордее с най-богатата в света колекция от импресионистично и постимпресионистично изкуство, е събрал около 40 картини на Ван Гог и около 20 рисунки от този мимолетен период преди смъртта му. На музея е отнело четири години да проучи и убеди други музеи и колекции да дадат ценни произведения назаем за изложбата.

Експозицията включва 11 картини, които Ван Гог рисува върху необичайни продълговати платна. Техните размери - 1 метър дължина и 50 сантиметра височина, придават на картините драматичен, панорамен вид. Те ще бъдат показани заедно за първи път. Сред картините са „Житна нива с гарвани“, взета назаем от Амстердам, с нейните зловещи черни птици, както и „Дървесни корени“, която се смята за последната творба на Ван Гог.

133 years ago today, Van Gogh died of a gunshot wound in Auvers-sur-Oise, France. The last painting he made may have been this one.#VanGogh of the Day: Tree Roots, July 1890. Oil on canvas, 50.3 x 100.1 cm. Van Gogh Museum, Amsterdam. @vangoghmuseum pic.twitter.com/ms9O63rOUN — Van Gogh: The Life (@VanGoghTheLife) July 30, 2023

Специалистите смятат, че художникът е създал „Дървесни корени“ на 27 юли 1890 г., преди да се простреля същата вечер. Ван Гог успява да се върне в стаята си, но умира два дни по-късно. Двама американски автори поставиха под съмнение тази теория през 2011 г., предполагайки, че художникът е бил застрелян от двама тийнейджъри. В крайна сметка обаче самоубийството е версията, която е най-общоприета.

Изложбата „Ван Гог в Овер-сюр-Оаз: Последните месеци“ може да бъде видяна до 4 февруари 2024 г.