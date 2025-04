Последните дни на Вал Килмър: Нови разкрития за легендата на Холивуд

И зплуваха нови сърцераздирателни подробности за последните дни на Вал Килмър, починал на 65-годишна възраст.

Холивудската икона, известна с легендарните си роли в Top Gun, Batman Forever и The Doors, почина от пневмония в Лос Анджелис във вторник, след десетилетие на борба с рак на гърлото.

Според семейни източници, цитирани от TMZ, Килмър страдал от „липса на енергия, свързана с лечението му от рак“, което го оставило прикован към леглото. Макар че към момента на смъртта си той вече бил свободен от рак, тялото му „не успяло да издържи и просто се изключило“. Те допълват, че актьорът бил „много крехък“ в последните си дни и че здравето му „внезапно се влошило през последната седмица“.

Смята се, че семейството и приятелите му са били до него в болницата преди кончината му, като по-рано тази година той е бил хоспитализиран за лечение.

Последното видео, което Килмър публикува в социалните мрежи – с маска на Батман през февруари – всъщност било заснето преди години. Дъщеря му, Мерседес Килмър, която той имал от брака си с актрисата Джоан Уоли, съобщи за смъртта му тази седмица.

Диагностициран с рак на гърлото през 2014 г., Килмър преминава през тежка операция, включително трахеотомия, която значително уврежда гласа му. Въпреки това, през 2020 г. той съобщи, че вече е свободен от болестта.

Килмър остава в историята на киното с ролята си на Ледения в култовия Top Gun (1986) и като Батман/Брус Уейн в Batman Forever (1995). Въпреки сериозното си здравословно състояние, той направи кратко, но запомнящо се завръщане на екрана в Top Gun: Maverick (2022), където отново влезе в ролята на Ледения заедно с Том Круз. Това се оказа и последната му поява на голям екран.

Роден в Лос Анджелис, актьорът изигра и емблематичната роля на Джим Морисън във филма The Doors (1991). Оставя след себе си две деца – 33-годишната Мерседес и 29-годишния Джак Килмър.

Смъртта на Килмър беше потвърдена от New York Times. Вълна от почит и съболезнования заля социалните мрежи.

Актьорът Джош Бролин сподели вълнуващо послание, придружено от ретроспективна снимка на двамата: „Ще се видим, приятелю. Ще ми липсваш.“ Той го нарече „умен, предизвикателен, смел и изключително креативен“. Джош Гад също почете паметта му: „Благодаря ти, че бе част от филмите на моето детство. Ти наистина беше икона.“

Спортният анализатор Бил Симънс сподели снимка на Килмър на снимачната площадка на Heat и написа: „Нямаше никой като Вал Килмър. Винаги се наслаждавах на работата му. Почивай в мир.“

В документалния филм Val (Amazon Prime) актьорът говори открито за живота след диагнозата си, включително за трудностите с храненето и говора. Той използваше електронно устройство, наречено „гласова кутия“, за да комуникира. „Очевидно звуча много по-зле, отколкото се чувствам. Не мога да говоря, без да запуша тази дупка в гърлото ми“, признаваше той.

