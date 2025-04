"Ще ми липсваш...": Шер отдаде почит на бившия си Вал Килмър

Ш ер отдаде почит на бившия си партньор Вал Килмър, който почина на 65-годишна възраст от пневмония. Звездата от "Топ Гън", който водеше дълга битка с рак на гърлото, си отиде във вторник.

„ВАЛУС“, написа 78-годишната Прима на попа чрез X в сряда. „Ще ми липсваш. Ти беше забавен, луд, истинско предизвикателство, ВЕЛИК ПРИЯТЕЛ. Децата те обичаха.“

Шер спомена блестящото му изпълнение в ролята на Марк Твен в театралната постановка "Гражданинът Твен" от 2012 г. и неговата неуморна борба с болестта.

„БРИЛЯНТЕН в ролята на Марк Твен“, добави Шер. "ХРАБЪР до последно, предизвикващ съдбата."

Битката с болестта

Смъртта на Килмър настъпва осем години след като актьорът потвърди диагнозата си рак на гърлото. През 2017 г. той говори за здравословното си състояние, като призна, че лечението му е повлияло на гласа му.

Три години по-късно, в мемоарите си от 2020 г. "Аз съм твоята Хъкълбери", Килмър разказва за подкрепата на Шер по време на здравословните му проблеми. „Една нощ внезапно се събудих, повръщайки кръв, която покриваше леглото като сцена от „Кръстникът“. Шер се намеси и ми помогна“, пише Килмър според People.

„И все пак дори в тежкото си състояние я видях да сканира парамедика, който беше смъртно красив като Грегъри Пек. Само в Холивуд, нали?“ - продължава той. „Въпреки факта, че бях покрит с кръв, хванах погледа ѝ и размърдах вежди като Гроучо Маркс. Хъба Хъба.“

„Шер се засрами, но след това не можа да се сдържи да не се разсмее на глас от дързостта“, добави тогава Килмър. „Бяхме тук, шегувахме се за красотата и желанието, докато аз изглеждах като каскадьор от "Кучетата от резервоара" на Тарантино и, да, докато животът ми изглеждаше в смъртна опасност.“

„Смеехме се с глас, преди да приключат с жизнените ми показатели и да ме затворят с кислородна маска.“

Шер за подкрепата си към Килмър

Шер също така обсъжда помощта си в грижите за Килмър по време на интервю за People през 2021 г.

„През голяма част от времето, когато беше болен, той беше в дома ми. Беше смел през цялото време“, казва тя пред изданието. „Виждах колко е болен. Веднъж, когато парамедиците се появиха, след като му беше толкова зле и кашляше кръв, той ме погледна и аз го погледнах и двамата знаехме какво мислим.“

„Защото тези момчета са толкова красиви“, продължи звездата от "Лунен удар". „Когато някой от тези парамедици дойде в дома ти, просто знаеш, че ще видиш някой, който е наистина сладък.“

Любовта и разделите

Шер и Килмър се запознават на парти в началото на 80-те години и стават приятели, защото „постоянно се смеят на едни и същи неща“. Те се срещат в продължение на две години, преди да се разделят през 1984 г.

„Бях лудо влюбена във Вал Килмър и той си тръгна, защото понякога ти е писано да останеш с някого само толкова дълго“, казва тя пред Хауърд Стърн през ноември 2024 г. „Вал беше много млад.“

Килмър също така е известен с връзките си с Карли Саймън и Елън Баркин, преди брака си с Джоан Уоли. Той се жени за английската актриса през 1988 г., но двойката се развежда през 1996 г. след осемгодишен брак. Двамата имат две деца – дъщеря Мерцедес, родена през 1991 г., и син Джак, роден през 1995 г.

По-късно Килмър е свързван със Синди Крауфорд, Дарил Хана и Анджелина Джоли.

Шер, от своя страна, се среща с колегата на Килмър от "Топ Гън" Том Круз, когато тя е на 39 години, а Круз – на 23. Настоящият ѝ партньор, Александър "АЕ" Едуардс, е музикален изпълнител и продуцент, който е с 40 години по-млад от нея.

Десетки други холивудски звезди, сред които Джош Бролин, Майкъл Дъглас и Никълъс Кейдж, също изразиха почитта си към Килмър след смъртта му.