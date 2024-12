Лиса Кудроу разкрива приятели ли са наистина актьорите от "Приятели"

А ктьорският състав на „Приятели“ е известен с това, че са най-добри приятели, но това се развива с времето.

По време на участието си в подкаста „Armchair Expert“ на Дакс Шепърд звездата от „Приятели“ Лиса Кудроу сподели, че „шестстранните отношения“, които споделят членовете на актьорския състав Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Дейвид Шуимър, Мат Лебланк, покойният Матю Пери и Кудроу, „са отнели известно време“.

Ключът, според нея, е бил в комуникацията им.

„Ако някой кажеше нещо или правеше нещо, то не ставаше прекалено голямо, защото беше: „Мога ли да говоря с теб?. Трябваше да се науча да казвам: „Мога ли да поговоря с теб за нещо?“, спомня си Кудроу и добавя, че понякога се е борила с този тип открита комуникация.

Актрисата споделя, че се е учила от някои от актьорите, които според нея са били по-добри от нея.

„Видях, че Кортни, Дженифър и Мат го моделират много добре“, каза Кудроу.

Хитовият сериал на NBC продължава десет сезона от 1994 до 2004 г. През това време актьорите стават изключително близки, казва Кудроу. Те бяха съкрушени от смъртта на Пери през 2023 г., когато почина в дома си в следствие на острия ефект на кетамин.

„Ние бяхме нещо повече от съквартиранти. Ние сме семейство“, казват оцелелите членове на актьорския състав в съвместно изявление, публикувано след смъртта на Пери.

Lisa Kudrow says the entire "Friends" cast only met up once in the 17 years between the series finale in 2004 and “Friends: the Reunion,” which premiered in 2021.



“We’d only had dinner, the six of us, once...since the show ended.” https://t.co/O6haz571lT