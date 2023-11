Помнете 5-и ноември...Вещици, конспирации и заговори

М ного от вас са чували за Гай Фокс и най-вече са запознати с маската му, която придоби още по-голяма известност през последните десетилетия. Какво обаче не знаем за Барутния заговор в нощта на 5 ноември и какво общо имат вещиците с цялата история. Нека надникнем по-надълбоко в причините за организирането на това знаменито събитие.

Денят на Гай Фокс - наричан още Нощта на огъня или Нощта на фойерверките - се отбелязва в Обединеното кралство всяка година на 5 ноември и е посветен на неуспешен опит за убийство и преврат отпреди повече от 400 години. На 5 ноември 1605 г. Гай Фокс и група радикални английски католици се опитват да убият крал Джеймс I, като взривяват Камарата на лордовете в парламента. Заговорът се проваля и всички заговорници са екзекутирани. Скоро след това британците започват да празнуват смъртта на Фокс и оцеляването на своя крал, като горят чучела, палят огньове и пускат фойерверки - традиция, която продължава и до днес.

Предистория на Заговора

Католицизмът в Англия е силно репресиран по времето на кралица Елизабет I, особено след като папата я отлъчва от църквата през 1570 г. По време на нейното управление десетки свещеници са убити, а католиците дори не могат законно да отслужват меса или да се женят според собствените си ритуали. В резултат на това много католици имат големи надежди, когато крал Джеймс I заема престола след смъртта на Елизабет през 1603 г. Смята се, че съпругата на Джеймс, Ан, преди това е приела католицизма, а майка му, Мери, кралица на Шотландия, е била католическа съперница на Елизабет, преди да бъде екзекутирана. Имало е дори слухове, вдъхновени от дипломатическите му увертюри към папата, че самият Джеймс ще стане католик.

Скоро обаче става ясно, че Джеймс не подкрепя религиозната толерантност към католиците. През 1604 г. той публично осъжда католицизма като суеверие, нарежда на всички католически свещеници да напуснат Англия и изразява загриженост, че броят на католиците се увеличава. Освен това той до голяма степен продължава репресивната политика на своя предшественик, като например глобите за тези, които отказват да посещават протестантски служби.

Английските католици са организирали няколко неуспешни заговора срещу Елизабет, които продължават при Джеймс. През 1603 г. няколко свещеници и миряни подготвят така наречения заговор "Бай", за да отвлекат Джеймс, но биват издадени от други католици. Друг свързан заговор през същата година, известен като Главния заговор, има за цел да убие Джеймс и да възкачи братовчед му на трона. След това, през май 1604 г., шепа католически дисиденти - Джуй Фокс, Робърт Кейтсби, Том Уинтур, Джак Райт и Томас Пърси - се срещат в кръчмата "Дък и Дрейк" в Лондон, където Кейтсби предлага план за взривяване на сградата на парламента с помощта на пушек. След това и петимата мъже полагат клетва за секретност върху молитвеник.

Осем други заговорници по-късно се присъединяват към събитието, станало известен като "Барутния заговор". Но въпреки че Кейтсби е бил водачът, Фокс е получил най-голяма популярност през последните над 400 години. Роден през 1570 г. в Йорк, Англия, Фокс прекарва около десетилетие в сражения за Испания срещу протестантски бунтовници в контролираната от Испания Нидерландия. Той също така лично се обръща към испанския крал с молба за помощ за започване на английски бунт срещу Джеймс. Според записки в испанските архиви Фокс вярва, че английският крал е еретик, който ще прогони католическите си поданици. Фокс очевидно е изразявал и силни антишотландски предразсъдъци.

Към 1605 г. Фокс се нарича Гуидо, а не Гай. Той също така използва псевдонима Джон Джонсън, докато служи като пазач на мазе, намиращо се точно под Камарата на лордовете, което заговорниците са наели, за да складират барута. Според плана Фокс щял да запали фитил на 5 ноември 1605 г. по време на откриването на новата сесия на парламента. Джеймс, най-големият му син, Камарата на лордовете и Камарата на общините ще бъдат взривени до небето. Междувременно, докато Фокс бяга с лодка през Темза, неговите съзаклятници започват въстание в английските Средни земи, отвличат дъщерята на Джеймс - Елизабет, поставят я за марионетна кралица и накрая я омъжват за католик, като по този начин възстановяват католическата монархия.

Барутният заговор е организиран от Робърт Кейтсби, благочестив английски католик, чийто баща е преследван от кралица Елизабет I заради отказа си да се подчини на Англиканската църква. Гай Фокс, роден в Йорк през 1570 г., е приел католицизма и религиозната му ревност го е накарала да се включи в начинанието.

На 26 октомври анонимно писмо, в което се препоръчва на католически симпатизант да избягва държавното откриване на парламента, предупреждава властите за съществуването на заговор. И до днес никой не знае със сигурност кой е написал писмото. Някои историци дори предполагат, че то е било изфабрикувано и че властите вече са знаели за Заговора и са го оставили да се развие само като повод за по-нататъшни репресии срещу католицизма. Така или иначе, около полунощ на 4 ноември издирвателна група открива Фокс да се крие в мазето си, с кибрит в джоба и 36 бъчви с пушек, подредени до него. Според Фокс за неуспеха на заговора може да бъде обвинен "дяволът, а не Бог". По специална заповед на крал Джеймс той е отведен в Лондонската кула и подложен на мъчения. Скоро след това съзаклятниците му също са арестувани, с изключение на четирима, включително Кейтсби, който загива при престрелка с английските войски.

Фокс и оцелелите му съзаклятници са признати за виновни в държавна измяна и са осъдени на смърт през януари 1606 г. чрез обесване, изтегляне и разквартируване. Няколко месеца по-късно за предполагаемото си участие е екзекутиран и свещеник йезуит, въпреки че нови закони забраняват на католиците да гласуват на избори, да практикуват право или да служат в армията. Всъщност католиците са напълно еманципирани в Англия едва през XIX век.

Какво общо имат вещиците?

Мъченията, съдебният процес и екзекуцията са широко разпространени по това време, тъй като кралят се стреми да избави страната си и от магьосничеството. Тази чистка кара много католици, особено свещеници, да избягат на север, за да избегнат отмъщението на краля. Кралският двор започва да възприема Ланкашир като беззаконен район, в който католицизмът и магьосничеството процъфтяват - и именно там се провеждат печално известните процеси срещу вещици в Пендъл през 1612 г.

Въпреки че са останали доказателства от действителните процеси, един от най-интригуващите разкази се появява едва 400 години след събитията, когато писателката Жанет Уинтърсън публикува художественото си произведение "Дневната порта". В тази история съдбите на група скитащи жени и католическия благородник Кристофър Саутуърт се сливат, когато вниманието на закона се насочва към тях. Уинтърсън използва истинските имена на жените, съдени за магьосничество, макар че свободно измисля живота им. Саутуърт също е реална личност - йезуитски свещеник от една от най-старите фамилии в Ланкашир.

Както и в реалния живот, жените в романа са обвинени в убийство чрез магьосничество. Независимо дали са извършили магьоснически действия или не, тук това не е истинското им престъпление. Тези жени имат твърде много власт и свобода за патриархалното протестантско общество, в което живеят. Междувременно Саутуърт е преследван в романа заради участието си в Барутния заговор. Заловен преди това, той е избягал от затвора и е заминал за Франция, след което се е върнал в Англия, за да спаси сестра си от собствения ѝ процес срещу вещици.

Няма доказателства, които да показват, че истинският Саутуърт е участвал в Барутния заговор. Но историческите данни ни показват, че Саутуърт е обвинен в напътстване на младо момиче да повдигне фалшиви обвинения в магьосничество срещу семейството си - възможно, защото семейството се е отказало от католицизма и е преминало към протестантството. Предвид това е вероятно той да е подкрепял поне целите на Заговора.

В това трескаво, параноично общество на Англия след Заговора връзката между католиците и вещиците е заявена изрично. Потс, прокурорът, изпратен от кралския двор да търси еретици, казва: "Вещици попски, вещици попски. Каква е разликата?". Резултатите със сигурност са много сходни. А изгарянето на телата на жените след екзекуцията им е огледало на ритуалните огньове и изгарянето на чучелата на Гай Фокс, с които оттогава се отбелязва провалът на католическите заговорници.

Денят на Гай Фокс се превръща в празник

След като заговорът е разкрит, лондончани започват да палят празнични огньове, а през януари 1606 г. с акт на парламента 5 ноември е обявен за ден на благодарност. Празненствата по случай Деня на Гай Фокс скоро се разпространяват и в американските колонии, където стават известни като Деня на папата.

В унисон с антикатолическите настроения по онова време британските поданици от двете страни на Атлантическия океан изгарят чучело на папата. Тази традиция напълно отмира в Съединените щати през XIX в., докато във Великобритания Денят на Гай Фокс се превръща в повод за срещи с приятели и роднини, изстрелване на фойерверки, палене на огньове, участие в паради и изгаряне на чучела на Фокс. Децата традиционно обикаляли около чучелата си, искайки "пени за Гай" (обичай, подобен на този на Хелоуин) и молейки тълпата да "помни, помни пети ноември".

Междувременно самият Гай Фокс е претърпял известна промяна. Някога известен като прочут предател, сега в някои среди той е представян като революционен герой, до голяма степен поради влиянието на графичния роман от 80-те години на ХХ век "V for Vendetta" и едноименния филм от 2005 г., в който е представен главен герой, който носи маска на Гай Фокс, докато се бори с бъдещото фашистко правителство във Великобритания. Маски на Гай Фокс се появяват дори на протестите "Окупирай Уолстрийт" в Ню Йорк и на други места. "Всяко поколение преоткрива Гай Фокс, за да отговори на нуждите си", обяснява историкът Уилям Б. Робисън.