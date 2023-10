TikTok и Instagram: Къде практикуват модерните вещици

К огато гаджето на Майра Хан я напуснал миналата година, тя отчаяно искала да си го върне. „Знаех, че се вижда с друга, но не знаех колко е сериозно“, сподели Хан, инфлуенсър от Торонто. „Просто исках тя да си отиде.“

В отчаянието си, тя се обърнала към окултното. „Първото заклинание, което си купих, беше за прерязване на нишката, с което исках да премахна третия човек“, каза Хан, на 28. Тя се свързала с вещица през Tik-Tok, която се нуждаела само от имената на бившата двойка, за да изпълни ритуал със свещ, който представлявал завързване на канап около две свещи и оставяне на фитилите да изгорят, докато връвта се скъса от пламъците. „Тя каза, че е минало добре“, каза г-жа Хан.

Those steeped in the “craft” are part of a $2.3 billion industry in the larger psychic-services universe, a field that includes palm reading (palmistry), tarot cards (cartomancy) and astrology.



