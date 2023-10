Зелена кожа, гърбав нос и островърха шапка: Задължителните атрибути на вещицата

М анията на Америка по вещиците е по-стара от самата страна. Първоначално се кореняла в страха, подхранван от обвиненията в магьосничество, включително тези, които довели до изпитанията на вещиците в Салем. Отвъд съдебната зала вещиците присъстват постоянно в американската култура през народни легенди и местни предания, приказки, традицията за Хелоуин и в крайна сметка телевизията и филмите.

С течение на времето в американската популярна култура се оформи уникален архетипен модел на вещицата, който включва атрибути като островърха шапка, метла, черна котка и не се е променил много, откакто хората започнаха да се обличат като вещици за Хелоуин преди повече от век.

Но е дошъл този специфичен образ? Подобно на самите вещици, произходът, историята и костюмите им са сложни.

Черна, островърха шапка

#FolkloreSunday @SundayFolklore; American Puritans believed the Quakers were magic practitioners who worshipped the devil. The classic witch hat was associated with Quakers for that reason. Ironically, this pointed hat was not part of Quaker attire. pic.twitter.com/UFukQvggX7