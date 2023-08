Полезна симбиоза: Как бактериите, причиняващи акне помагат на кожата

К ожата е най-големият орган на тялото и играе решаваща роля в защитата срещу патогени и въздействия от външната среда.

Тя изпълнява важни функции като регулиране на температурата и задържане на влагата. И въпреки погрешното схващане, че липидите вредят на кожата, като причиняват омазняване и акне, те всъщност играят жизненоважна роля в поддържането на кожната бариера.

Човешката кожа е колонизирана от хиляди видове бактерии. Един от най-разпространените микроби по кожата е Cutibacterium acnes или C. аcnes - добре известен с потенциалното си участие в причиняването на акне, но останалите му ефекти върху здравето на кожата са по-малко известни.

"С колегите ми изучаваме как кожата защитава организма от инфекции и околната среда, като се фокусираме върху кожния микробиом, или микробите, живеещи върху кожата", каза изследовател в областта на дерматологията от лабораторията "Гало" в Калифорнийския университет в Сан Диего.

"В скорошни изследвания, проведени в сътрудничество със SILAB, компания, разработваща активни съставки за продукти за грижа за кожата, открихме, че C. acnes предизвиква определени кожни клетки да увеличат значително производството на липиди, които са важни за поддържането на кожната бариера", обясни изследователят.

Acne-Causing Bacteria May Actually Be Vital For Healthy Skin, Expert Says https://t.co/BYRtTvPASK — ScienceAlert (@ScienceAlert) August 27, 2023

Кожни бактерии и синтез на липиди

От обичайните кожни бактерии, които тествахме, само C. acnes предизвика увеличаване на производството на липиди в тези клетки, посочи учения.

Установихме трикратно увеличение на общото количество липиди, включително церамиди, холестерол, свободни мастни киселини и особено триглицериди. Всеки от тези видове липиди е от съществено значение за поддържането на кожната бариера, задържането на влагата и защитата от увреждане. Тези констатации предполагат, че C. acnes играе роля в регулирането на липидите на кожата, разказа експертът.

Установихме, че C. acnes предизвиква това увеличение на производството на липиди чрез производството на вид късоверижна мастна киселина, наречена пропионова киселина. Пропионовата киселина създава кисела среда за кожата, която осигурява редица ползи, включително ограничаване на растежа на патогените, намаляване на стафилокококовите инфекции и допринася за противовъзпалителни ефекти в червата, посочва още ученият.

По думите му, в хода на проучването, е идентифицирал специфичен ген и рецептор, които регулират синтеза на липиди чрез C. acnes. Блокирането на тези компоненти също блокира синтеза на липиди, предизвикан от C. acnes, пише издание Science Alert.

Укрепване на кожната бариера

Изследванията показват, че пропионовата киселина от C. acnes има множество благоприятни ефекти върху кожната бариера. Например, като увеличава съдържанието на липиди в кожните клетки, пропионовата киселина намалява загубата на вода през кожата, обяснява експертът.

Липидите, които кожните клетки произвеждат след излагане на C. acnes или пропионова киселина, имат антимикробно действие срещу C. acnes. Това предполага, че липидите, които C. acnes помага да се произвеждат, имат двойна роля: Те не само контролират производството на C. acnes, но и допринасят за цялостния баланс на кожния микробиом, така че един вид микроби да не доминира над останалите, разказва ученият.

В сложното взаимодействие между кожата и нейните микробни обитатели вездесъщият C. acnes е изключително важен за поддържането на здравето на най-големия орган в човешкото тяло, категорични са експерти.