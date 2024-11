Пол Мескал за крал Чарлз III: Не ми е приоритет

Н еудобният момент, в който ирландският актьор Пол Мескал беше попитан за срещата му с британския крал Чарлз III, стана изключително популярен и коментиран в социалните мрежи, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Ирландия си върна независимостта през 1921 г. след осем века на политическа и военна интервенция. Докато покойната кралица Елизабет II беше хвалена за усилията ѝ да бъдат възстановени добрите отношения между двете страни,

за някои темата все още е чувствителна.

Това доведе до напрегнатия момент, в който на премиерата на на продължението на филма „Гладиатор“ в Лос Анджелис 28-годишният Мескал беше попитан за срещата му с кралските особи на премиерата в Лондон миналата седмица.

Попитан за срещата му с краля изуменият Пол отговори: „Това е нещо, което никога не съм предполагал, че ще ми се случи.

Аз съм ирландец, така че не е в списъка ми с приоритети...

Но беше невероятно за режисьора Ридли Скот, защото знам колко важно е това за него. Да видиш филмът му почетен в този контекст беше нещо наистина специално“.

Paul Mescal on meeting King Charles: "I'm Irish, so it's not on the list of priorities. But it's an amazing thing for Ridley [Scott] because I know how important that is for him." pic.twitter.com/AR60LJ0V4Z