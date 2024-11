Ридли Скот обяви, че подготвя "Гладиатор III"

Д ългоочакваното продължение на филма "Гладиатор" все още не е излязло в САЩ, но режисьорът Ридли Скот вече обяви, че работи по трета част - 24 години след излизането на първия, който спечели пет награди "Оскар", предаде АФП.

Ridley Scott has confirmed plans for Gladiator III following the success of the highly anticipated sequel, Gladiator II. Scott revealed he’s already written the first 12 pages of Gladiator III and is working on storyboards, hinting at another action-packed chapter for the saga. pic.twitter.com/4d1EwraKKq