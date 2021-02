Как принцеса Даяна нарушава кралските правила за родителство

П окойната принцеса Даяна е известна с това, че е непокорна, но вдъхновяваща фигура в британската кралска фамилия. Говори се, че тя е нарушавала повече кралски протоколи, отколкото можем да си представим.

Вижте правилата за кралско родителство, срещу които принцеса Даяна се бунтува и нарушава.

Избира да роди синовете си в болница

Принцеса Даяна е първата в кралската история, която нарушава традицията на домашните раждания. Принцесата избира да роди принц Уилям в болницата Сейнт Мери в Лондон. Докато ражда втория си син, принц Хари, принцеса Даяна избира да не приема никакви болкоуспокояващи. Тези събития правят синовете ѝ първите кралски особи, родени в болница.

Неин приоритет винаги са били децата ѝ, а не задълженията ѝ

Известно, е че принцеса Даяна „не обича нищо по-силно от това да бъде майка”. За разлика от другите кралски особи, които се фокусират върху своите задължения и работа, принцесата винаги се грижи да бъде до децата си и ги поставя на първо място, преди всичко друго.

Въпреки протокола, че публичните прояви на привързаност не се толерират, принцеса Даяна не се свени да покаже любовта си към децата си, като непрекъснато ги държи и прегръща на публични събития.

Princess Diana refused Royal protocols. She wore revealing dresses, travelled on the tube & refused special treatment at theme parks making her sons Harry & William wait in line just like everyone else. pic.twitter.com/4KjstNrmVG