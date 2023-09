„Подводният Чернобил": Потънали ядрени подводници и реактори от съветската епоха крият огромна опасност

П отенциална катастрофа се готви в ледените води на север от Русия, тъй като потънали ядрени подводници бавно се разлагат под повърхността.

Съобщава се, експертите в региона са нарекли мястото "подводния Чернобил". Там хиляди тонове ядрени отпадъци чакат да излязат от контейнерите си в студените води на Карско и Баренцово море. Корабното гробище се простира във водите край бреговете на Северна Русия, като затрупа морското дъно с над 17 000 обекта, включително 18 ядрени реактора и три потънали атомни подводници.

Според The Sun влошаващото им се състояние представлява сериозна заплаха, тъй като отпадъците от тези подводници се оценяват колкото 6,5 пъти Хирошима.

Това, което прави ситуацията още по-тревожна, е фактът, че някои от ядрените отпадъци се намират на дълбочина само 30 метра, което поставя радиационната заплаха, произведена в Русия, в опасна близост до човечеството.

Очаква се реакторите, пълни с уран, в крайна сметка да започнат да изпускат големи количества радиоактивен материал и да превърнат региона в бомба със закъснител.

Освен това експертите се опасяват, че силно концентрираните ядрени пръти на някои подводници могат да претърпят имплозия под водата, което да доведе до катастрофално събитие, наподобяващо това в Хирошима.

Томас Нилсен, редактор на The Barents Observer, предупреждава: "Не можем да оставим тези реактори просто да си стоят там. Знаем, че рано или късно радионуклидите ще изтекат навън".

