Плодовите сокове могат да доведат до нежелано напълняване при децата, показва изследване

П иенето на чаша или повече чист плодов сок всеки ден може да е свързано с напълняване при децата, установиха канадски учени, цитирани от в. "Индипендънт".

Резултатите от изследването подкрепят препоръките да бъде ограничена консумацията на плодови сокове, за да се избягват излишните калории.

Всяка 237-милиметрова чаша плодов сок дневно се свързва с 0,03 по-висок индекс на телесната маса, показва анализ на предишни изследвания. По-малките деца напълняват повече при редовно пиене на чист сок от по-големите.

Изследвания с възрастни също са показали, че чистият сок може да бъде свързан с напълняване. Учените от Университета на Торонто стигат до извода, че причина за това са допълнителните калории.

Резултатите ни са в подкрепа на съветите да се ограничава приемът на чист плодов сок при малките деца и вместо това да им се дават цели плодове, каза ръководителката на изследването Мишел Нгуйен.

