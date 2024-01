"Не ме наричай веган": Хората са по-склонни да се откажат от месото, ако храната им е обозначена като "устойчива"

Проучване показва, че хората са по-склонни да изберат постна храна, ако е обозначена с етикет "веган".

Според Учен от Университета на Южна Калифорния храните, описани като "здравословни", "устойчиви" или "растителни", са по-привлекателни за потребителите.

В изследване, проведено от университета са участвали над 7000 души, които е трябвало да изберат между веганска кошница с храни и такава с месо и млечни продукти.

Първата от тях е била обозначена на случаен принцип като "веганска", "растителна", "здравословна", "устойчива".

Експериментът установява, че хората са били по-склонни да изберат продукти, чиито етикет акцентира върху върху ползите на храната (например "устойчива"), а не върху съдържанието ѝ, въпреки че "растителната" кошница е била по-популярна от "веганската", съобщава Sky News.

