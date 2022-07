Сбогом, Майкъл: Три песни на звездата са премахнати от стрийминг платформите

Т ри песни на Майкъл Джексън, които са в центъра на дългогодишен спор за истинската самоличност на техния изпълнител, са премахнати от стрийминг платформите, предаде Франс прес, позовавайки се на "Сони Мюзик" и наследниците на покойния певец.

"Breaking News", "Monster" и "Keep Your Head Up" са включени в компилацията "Michael", издадена през 2010 г. - година и половина след кончината на Краля на попа.

Някои фенове твърдят, че вокалите в тези парчета всъщност са на американския певец Джейсън Малачи, което от "Сони Мюзик" отричат.

Звукозаписната компания и притежателите на правата обясниха, че са решили да изтеглят тези песни, тъй като това е "най-лесният и най-добрият начин дебатите около тях да бъдат загърбени завинаги".

Решението няма нищо общо с автентичността на заглавията, увериха те в съвместно изявление.

Останалите седем песни от компилацията остават достъпни в стрийминг платформите.

Several @michaeljackson songs removed from streaming platforms amid controversy https://t.co/9FPHhlSalN — Washington Examiner (@dcexaminer) July 7, 2022

"Michael" е представен като албум, включващ неиздавани песни, върху които се твърди, че поп певецът е работил през 2007 г.

Някои негови заклети фенове обаче и дори членове на семейството му изразиха своите съмнения, което принуди "Сони Мюзик" да защити автентичността на гласа.

Според сайта Ти Ем Зи Джейсън Малачи признава фактите в публикация във Фейсбук през 2011 г. По-късно мениджърът му заявява, че публикацията е фалшифицирана.