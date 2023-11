Певица засне скандален клип в църква, заради който уволниха свещеника (ВИДЕО)

Н а Хелоуин попзвездата Сабрина Карпентър качи в YouTube музикален клип към новата си песен "Feather", заради който католически свещеник е лишен от административните си задължения.

Във видеоклипа 24-годишната Сабрина Карпентър, бивша звезда на "Дисни" с повече от 31 милиона последователи в Instagram, танцува в католическата църква "Благовещение на Пресвета Богородица" в квартал "Уилямсбърг" в Бруклин. Облечена в къса черна рокля от тюл и воал, тя си проправя път по централния коридор до олтара, който е декориран с ковчези в пастелни цветове, а след това се връща обратно по коридора и излиза през входната врата. В друга сцена тя е опръскана с кръв след бой във фитнес зала. В друга сцена двама млади мъже четат книга, озаглавена "Тампоните трябва да са безплатни".

Видеото е гледано повече от 9,7 милиона пъти и доведе до възмущение в социалните мрежи. Епархията на Бруклин осъди видеото в изявление до Католическата информационна агенция, като заяви, че е "ужасена от заснетото".

Пасторът на църквата, мисионер Джейми Д. Гигантиело, е дал разрешение на екипа на Карпентър за снимките, но от епархията заявяват, че той не е спазил "епархийската политика по отношение на снимките на църковна територия, която включва преглед на сцените и сценария". Историята беше съобщена за първи път в Х от Марк Айрънс, репортер в католическата новинарска телевизия EWTN.

В отговор на видеоклипа епископ Робърт Дж. Бренън е отслужил заупокойна литургия, която според епархията "възстановява светостта на тази църква и поправя нанесените вреди".

Не след дълго епископ Бренън е освободил монсеньор Гигантиело от административния надзор над енорията, част от която е църквата.

NYC pastor Jamie J. Gigantiello disciplined after allowing pop star Sabrina Carpenter to film racy music video in 160-year-old church https://t.co/Cb6AbBfVve — Dr. Joel P. Rutkowski- President (@RutkowskiDr) November 29, 2023

Пасторът се е извинил на енориашите в публикация на църковната страница във Facebook. Той признава, че през септември са се свързали с него за заснемане на музикален клип за Сабрина Карпентър в църквата и около нея. След като при търсене в интернет, за да научи повече за певицата, "не се открило нищо съмнително", той одобрил проекта, като се позовал на "усилията за по-нататъшно укрепване на връзките между младите творци, които съставляват голяма част от тази общност".

В имейл монсеньор Гигантиело пише, че му е било казано, че видеото ще включва сцена на погребение, но окончателният монтаж "не е това, което ми беше представено първоначално".

Гигантиело казва, че му е било казано, че по-голямата част от видеото ще бъде "заснета извън" църквата и той и екипът му "не са знаели, че в църквата ще се случва нещо провокативно, нито пък сме знаели, че в светилището ще бъдат поставени изкуствени ковчези и други погребални предмети".

"Макар да поемам пълна отговорност за погрешното решение да разрешим заснемането на клипа, искам да ви уверя, че не съм знаел, че подобна сцена ще бъде заснета в нашата църква, за която работихме толкова усилено, за да възстановим сегашната ѝ свещена красота", пише той.

Режисьорът на видеото не е отговорил на многобройните молби за коментар.

Sabrina Carpenter to @Variety on her recent controversy filming “Feather” music video in a Catholic church:



“We got approval in advance. And Jesus was a carpenter.” pic.twitter.com/dGWJTdPSUk — Pop Crave (@PopCrave) November 29, 2023

Монсеньор Гигантиело заявява, че последните няколко седмици са били трудни за него, енорията и епархията, и добавя: "Искрено съжалявам и дълбоко съжалявам за случилия се инцидент и за всяко огорчение, което моите действия може да са причинили."

Присъстващите на заупокойната литургия са били "видимо разстроени от това, което е било заснето в тяхната църква", заявява в имейл Джон Куальоне, прессекретар на епархията. По негова оценка там е имало около 50 души.

Но други католици - в интервюта и в социалните медии - определят наказанието като прекалено сурово.

"Църквата е трябвало да бъде наблюдавана, но монсеньорът е добър човек. Сигурен съм, че по-голямата част от хората ще му простят или не го обвиняват", казва Томас Касале, бивш енориаш.

Луис Баричели младши, енориаш от трето поколение, се съгласява с него. "Наказанието не отговаря на престъплението", казва той. Г-н Баричели е пресметнал, че около 40 членове на бившите енории на свещеника са дошли да изразят подкрепата си на литургията в 10 ч. на 19 ноември, която е отслужил монсеньор Гигантиело. "Ние все още го обичаме. Все още го подкрепяме", казва той.

"Получихме предварително одобрение", каза Сабрина Карпентър в интервю за Variety, преди да добави шеговито "Исус е бил дърводелец", което може би е замислено и като хитра препратка към приликата със собственото ѝ име. (бел. ред. карпентър от английски означава дърводелец)

Sabrina Carpenter addresses controversy over filming the music video for “Feather” at a Catholic Church:



“We got approval in advance, and Jesus was a carpenter.” pic.twitter.com/E38luX8SWJ — Pop Tingz (@ThePopTingz) November 29, 2023

В християнските писания се споменава, че Исус е бил дърводелец, въпреки че точната му земна професия е била предмет на дебати през вековете.

Въпреки хумористичния ѝ подход Бренан не е приел постъпката ѝ твърде леко. Той също така заявява, че е бил "ужасен", когато е научил за видеото, в което има сцени на мъже, които се убиват един друг, докато се борят за вниманието на Сабрина Карпентър.

Попзвездата Сабрина Карпентър става известна в началото на 2010 г., когато участва в сериала "Райли в големия свят" на "Дисни", който е продължение на ситкома от 90-те години "Момче среща света". Когато е на 14 години, тя подписва договор с Hollywood Records, а през 2021 г. преминава към Island Records. Тя е била хедлайнер на четири турнета, включително в Европа и Азия. Звученето ѝ е смесица от поп и R&B, като от време на време се появяват балади, а сред популярните ѝ песни са "Nonsense" и "On My Way".

Използването на католически образи в поп културата - от фотографията до Мет Гала и музикалните клипове - не е новост. През 1989 г. в музикалния си клип към песента "Like a Prayer" Мадона коленичи в краката на статуя, която съживява католически светец, и двамата се целуват пред горящ кръст. За разлика от клипа на Сабрина Карпентър, този на Мадона е заснет в студио, а не в действаща църква.

Сабрина Карпентър, която е откриващ изпълнител за части от турнето "Eras" на Тейлър Суифт, често пее кавъри на песни на Мадона в изпълненията си на живо.

Католическите образи се използват в популярната култура повече от други християнски секти, защото църквите им имат разпознаваем визуален стил, който зрителите веднага свързват със святост, казва Катрин Реклис, доцент по теология в университета Фордъм.

"Една неукрасена методистка църква или петдесятна църква с витрина просто не изглеждат така", обяснява Реклис.

Що се отнася до църквата в Бруклин, епархията съобщава, че през следващите седмици ще бъде направено по-задълбочено разследване на процеса на одобрение.