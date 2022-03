Петте най-брутални отмъщения в историята

О тмъщението съществува реално откакто съществуват и хората. Има нещо биологично в желанието да отмъстим на онези, които са ни обидили и това наистина предизвиква освобождаването на хормони на удовлетворението. Въпреки че в дългосрочен план, може да донесе носи последици за нас.

Понякога отмъщаваме не за себе си, а за несправедливост, извършена към човек или хора, които се считат за по-слаби или онеправдани. Отмъщението винаги е дълбоко личен акт.

Някои отмъщения направо шокират с мащабите и жестокостта си. Ето и кои са някои от най-бруталните отмъщения в историята на човечеството:

Лъвицата от Бретан

Съпругът на Жан дьо Клисон Оливие посветил години от живота си, за да защитава земята си Бретан от англичаните, но въпреки това бил обезглавен от френския крал Филип VI, защото го заподозрял, че е преминал на страната на Англия.Главата му била набита на кол и изложена пред замъка му, което било повече от достатъчно, за да запали желанието за мъст в Жан дьо Клисон.

Жан събрала малка армия и ликвидирала френските сили в Бретан в името на съпруга ѝ. След това продала цялата си земя, купила три бойни кораба и излязла като пират в Ла Манша в търсене на френски кораби, собственост на крал Филип. Тя убивала почти целия екипа, но оставяла няколко живи, за да разкажат на краля какво е направила. Корабите ѝ станали известни като „Черната флотилия“, а самата Жан като „Лъвицата от Бретан“.

Света Олга от Киев

Това е една несвята светица. Съпругът на Олга князът на Киев Игор I е убит от група, живееща в Киев и известна като древляните, защото не искали да плащат по-високи данъци. Синът на Олга и Игор бил още малко дете, така че Олга станала владетел и древляните скоро изпратили при нея посланици да преговарят за брак между Олга и техен избраник. Когато пристигнали, тя изкопала ров и ги погребала живи.

Но това не е всичко. Олга изпратила вест на древляните, че има нужда от по-добри ухажори, но когато те изпратили още мъже, тя ги заключила в баня, която после запалила.

След това Олга отишла лично на посещение при древляните. Те направили голям пир в нейна чест, а след като се напили били изклани от хората на Олга. Древляните тогава признали властта ѝ и поискали милост, предлагайки ѝ дарове в замяна. Тогава тя поискала по три врабчета и три гълъба от всяко семейство. Безобидно, нали? Тя прикрепила към всяка птица парчета плат, потопени в сяра и ги върнала в града, който след това запалила.

Чингис Хан

