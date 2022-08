Четири от най-трудните за разбиване кодове в историята

О бикновените пъзели и главоблъсканици могат да бъдат приятно занимание, но най-сложните кодове в света могат да бъдат толкова заплетени, че да поставят тези, които ги използват в ситуация на живот и смърт.

Използването на шифри, символи и други комбинации от знаци, е привличало редица учени и не само. Историята ни дава много завладяващи примери за кодове, създадени по различни причини.

Много кодове могат да ни оставят с повече въпроси, отколкото отговори, и почти винаги са забулени в мистерия.

Затова от History са подбрали няколко завладяващи примера за тайни кодове, някои от които все още не са разбити.

Зодиакалният убиец

Ужасяващ и завладяващ, серийният убиец, който си е дал сам името "Зодиак", е убил поне петима души в Калифорния през 60-те и 70-те години на миналия век. Убиецът се подиграва със света, като изпраща множество ужасяващи съобщения до пресата, използвайки шифър за замяна на различни букви и символи.

Той изпратил първите писма до вестници в района на залива на Сан Франциско и всички те съдържали различни части от шифъра.

Now, the solution has brought authorities closer than ever to the serial killer's identity. https://t.co/YKzjEtsxXC

Всички вестници избират да отпечатат посланията му, тъй като той заплашвал с още убийства, ако не изпълнят указанията му. Хората все още се опитват да разгадаят "кода на Зодиак".

Няколко различни компютърни програмисти и математици твърдят, че са разгадали части от криптирания код, но ФБР заявява, че случаят официално остава отворен.

Документите на Бил

Документите на Бил са набор от три шифъра, за които се твърди, че водят до заровено съкровище. Истинска мечта на приключенците, шифрите остават неразгадани, но хората продължават редовно да се опитват да намерят решението им. Смята се, че съкровището, което е в основата на "Документите на Бил", струва над 43 милиона долара.

Историята на този шифър идва от брошура от 1885 г., наречена "Документите Бил", в която се излага съкровище, заровено от Томас Джей Бил на тайно място в окръг Бедфорд, Вирджиния.

In 1885, three encrypted texts were published in a pamphlet in Virginia known as the Beale Papers. The three texts supposedly described the location, content, and ownership of a hoard of gold, silver and precious stones. Only one of the texts has ever been successfully decoded. pic.twitter.com/hl444uO85s