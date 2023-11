Краят на света: 5-те пъти, в които гибелта на планетата беше близо

А нглийският език има множество начини да опише унищожаването на нашата планета; Армагедон, апокалипсисът, Денят на страшния съд, Страшният съд, краят на времето, денят на разплатата (или Рагнарок). Въпреки това, за щастие на всички нас, изобилието от думи, свързани с гибелта на нашия свят, далеч надхвърля действителните моменти, в които той е бил изправен пред пълно унищожение.

През цялата история хората са се опитвали да отгатнат края на дните, имайки предвид това, ето пет примера за това кога се предполагаше, че светът ще свърши.

1. Папа Инокентий III - 1284г

1216: Pope Innocent III, a notorious anti-Jewish prelate died.



In 1215, the 4th Lateran Council called by Pope Innocent III, decreed that on the basis of Numbers 15:37-41, Jews should wear distinctive dress to enable them to be distinguished from Christians so that no Christian… pic.twitter.com/1hlnQ1s6me — Spencer (@SpencerJulius_) November 27, 2023

Известен като един от най-могъщите и влиятелни сред средновековните папи, папството на папа Инокентий III продължава от 1198 до 1216 г.

Разширявайки значително обхвата на кръстоносните походи, папа Инокентий неуморно води войни за възстановяване на Светите земи. Преди смъртта си през 1216 г. папа Инокентий предсказа Второто пришествие на Христос, свързвайки го вътрешно с възхода на исляма. Той определи нарастващата популярност на исляма като царуването на Антихриста, вярвайки, че Второто пришествие със сигурност е неизбежно.

„Въпреки това ние се доверяваме на Господа, който вече ни е дал знак, че доброто предстои, че краят на този звяр наближава, чието число, според Откровението на свети Йоан, ще приключи след 666 години, от които вече са минали близо 600“.

Папа Инокентий пророкува, че светът ще свърши 666 години след раждането на исляма (което беше през 618 г.), поставяйки Второто пришествие през 1284 г.

2. Йоханес Щьофлер - 1524г

Astronomer Johannes Stöffler predicted a world-wide flood would occur on this date in 1524. Count Von Iggleheim built a 3-story ark for the occasion. When it began raining, riots erupted among those trying to board his ark. Hundreds were killed and the Count was stoned to death. pic.twitter.com/m4DxTjEhMj — Sawyer North (@MrDarcyExplains) February 20, 2020

През 1499 г. уважаваният немски астроном и математик Йоханес Щьофлер прогнозира, че на 20 февруари 1524 г. светът ще бъде потопен под вода след голямо наводнение. Неговите изчисления се основават на множество планетарни съвпади във водния знак Риби, които трябваше да се случат през 1524 г.

Над 100 различни текста бяха публикувани в цяла Европа, разпространявайки думите за предсказанието на Щьофлер. Последва паника и бизнесът с лодки се капитализира. Един немски благородник, граф фон Иглехайм, дори построил триетажен ковчег на река Рейн.

Когато лекият дъжд започна да вали на предполагаемия Страшен ден, до ковчега на Игълхайм избухнал бунт, докато хората се борели да се качат на борда. Събитието причинило множество смъртни случаи, включително на графа, който беше убит с камъни.

За щастие на останалата част от света лекият дъжд не доведе до нищо повече от това. По-късно Щьофлер преизчислява прогнозата си до 1528 г., но по това време репутацията му е на парцали.

3. Милерити - 1843-44

"The Great Disappointment". The Millerite movement proclaimed that Jesus Christ would return to the Earth in 1834 and then 1844. Many Millerites gave up all their possessions (and pets) for the apocalypse. After, bewildered & disillusioned they tarred and feathered their leaders. pic.twitter.com/uElbZbssQO — Ewan Morrison (@MrEwanMorrison) February 17, 2021

Американският баптистки свещеник Уилям Милър поставя началото на религиозното движение от средата на 19 век, известно като Милеризъм. Широко разпространеното публикуване на документи на Милерит в Северна Америка помогна за разпространението на техните вярвания. Разширяващото се движение се разрасна бързо, което доведе до предсказанието на Уилям Милър, че Второто пришествие на Исус Христос ще се случи през 1843 г. или най-късно на 22 октомври 1844 г. По време на събитието Земята ще бъде погълната от огън, докато малцината избрани ще се възнесат на небето с Христос до тях.

Предсказанието на Милър произтича от неговото изучаване на осма глава от книгата Даниил, в която пророчеството заявява: „До две хиляди и триста дни; тогава светилището ще се очисти".

Милерите в крайна сметка достигат своя връх с някъде между 100 000 - 500 000 последователи, всички от които вярват на популярната му теория 1843-44. Въпреки това, когато датата дойде и отмина без пристигането на Христос, това доведе до реакция в движението на милерите, известна като Голямото разочарование.

4. Халеевата комета - 1910г

Comet Leonard C2021 A1 by Lionel Majzic. pic.twitter.com/kv3JwJeMro — Julio Maiz (@maiz_julio) November 22, 2023

Открита в средата на 18 век от английския астроном Едмънд Халей, краткопериодичната комета се вижда от Земята на всеки 75-79 години. През последните двеста години се е появявала през 1835, 1910 и 1986 г.

Въпреки това, в подготовката за нейното пристигане през 1910 г., нещата излязоха малко извън контрол с хората по света, които вярваха, че кометата ще доведе до унищожаването на Земята. Тази теория възниква от откриването на токсичен газ, наречен цианоген, който се намира в опашката на кометата.

Кометата трябваше да се приближи относително близо през 1910 г., като Земята минаваше през опашката ѝ. Това накара френския астроном Камий Фламарион да обяви, че токсичният газ „ще импрегнира атмосферата и вероятно ще унищожи целия живот на планетата“. Сигнал за масова истерия.

Продажбата на противогази по целия свят рязко нарасна, докато безскрупулни опортюнисти започнаха да предлагат на пазара антикометни хапчета и чадъри.

В крайна сметка газът беше толкова разпръснат, че Земята премина през Халеевата комета без никакви неприятни ефекти.