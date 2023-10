Библейски пророчества: В Израел се сбъднаха 3 знамения за края на света

Т ри необичайни събития предизвикаха твърдения, че библейските пророчества за края на света и идването на Месията може би се сбъдват.

Раждането на "първата червена юница от 2000 години насам"

През 2018 г. стана ясно, че в Израел се е родила "червена юница". Храмовият институт съобщи за раждането чрез YouTube и заяви, че теленцето и майка му ще бъдат подложени на "обстойно изследване", за да се установи дали е "без дефекти". Той заяви, че червеното теле "носи обещанието за възстановяване на библейската чистота в света".

Червените телета се срещат в приказките за "края на времената", като се твърди, че раждането и жертвоприношението на червената крава предшестват построяването на Третия храм в Йерусалим. В преобладаващата част от ортодоксалния юдаизъм възстановяването на Храма ще се случи преди идването на еврейския Месия. Двата предишни храма са били разрушени.

Създадени са Храмов институт и други организации, чиято цел е изграждането на Третия храм на хълма Мория или Храмовия хълм. Някои богослови обаче смятат, че изграждането на Третия храм е свързано със "Съдния ден" или "края на времената". Твърди се, че след "обстойно изследване" на телето равинските експерти са потвърдили, че то е "реален кандидат за библейската червена телица". Breaking Israel News съобщи, че съвет от равини е потвърдил, че тя отговаря на изискванията на пророчеството - в което се казва, че кравата трябва да бъде червена "без недостатък".

Риба, забелязана в Мъртво море

Твърди се, че високата соленост на Мъртво море не позволява на рибите да живеят в него. Въпреки това се съобщава, че в потъналите дупки на морето са забелязани морски обитатели. Твърди се, че учените са били шокирани, когато са открили, че дупките бързо се пълнят с риба и други форми на живот, които никога не са били забелязвани. Израелският фотожурналист Ноам Бедеин казва, че водният басейн е "всичко друго, но не и мъртъв", като заявява пред Breaking Israel News, че това е "осмото чудо на света".

Той съобщава, че е видял риба в дупките - и е станал свидетел на растяща растителност. Езекиил, свещеник и пророк, който се появява в "Стария завет", предвижда Мъртво море да разцъфне и да се съживи в своето пророчество за края на времето. Според Езекиил 47: 8-9 "ще има много голямо количество риба". И г-н Бедеин казва: "Място, което някога е било прокълнато в библейски времена, сега можете да дойдете тук, в Мъртво море, да изследвате дупките и да видите риби там, където водата се е отдръпнала - изпълнявайки пророчествата на Езекиил, който говори за разцвета на земята, когато евреите се завърнат."

Bible prophecy COMES TRUE as fish swim in Dead Sea in Israel | Daily Star Daily Star A BIBLICAL prophecy may be coming true after fish were spotted swimming in the Dead Sea – mirroring Prophet Ezekiel's vision. https://t.co/5ltiLwdrhG pic.twitter.com/R8GbIfsq8c