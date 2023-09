"Подготвя ги за края на света": Какво се знае за сектата Shincheonji

Т е се насочват предимно към младите хора, подготвят ги за "края на света", обещават им "безсмъртие", южнокорейската секта Shincheonji набира все повече членове в Германия, пише Deutsche Welle . Тя е "авторитарна и строга", казват експерти.

Софи е студентка. Вярваща християнка е. Живее във Франкфурт. Един ден на път за търговския център била заговорена от млад мъж, който я попитал дали не иска да поработят заедно върху реферат за Библията. Софи приела, без да подозира, че мъжът е член на южнокорейската секта Shincheonji, разказва в своя публикация германската обществено-правна медия АРД.

Какво се знае за тази секта?

Shincheonji означава "ново небе, нова Земя". Лидерът на групата живее в Южна Корея и се казва Лий Ман-хи. Той е на възраст от над 90 години, но последователите му го смятат за безсмъртен. Лий Ман-хи е бил член на различни християнски отцепнически групи в Южна Корея, преди да основе своя собствена секта. Това се случва през 1980-те години. На последователите си той обещава един нов свят в единство с Бога. Но не и безвъзмездно, подчертава АРД.

В една брошура на Икуменическия център в Германия се казва следното за Лий Ман-хи: "Той събира по цял свят последователи, които да се подготвят за края на света". Във Федералната република южнокорейската секта събира все повече последователи. На тях им се обещава "безсмъртие". Първоначално ги канят на библейски курс, но постепенно започват да ги изолират от външния светя - ангажират ги с мисионерска дейност и работа в сектата. Много от последователите осъзнават твърде късно, че са станали част от секта. Към момента поне в осем германски общини има центрове на Shincheonji. Сред тях са и големи градове като Фарнкфурт, Берлин, Есен и Хамбург. Смята се, че при броя на членовете ѝ става дума за четирицифрено число.

В Германия Оливер Кох, пълномощник за вероизповеданията към регионалните църкви в провинция Хесен, предупреждава за проблема. "Млади жени, напуснали сектата, свидетелстват за това, че се използват различни манипулативни тактики. Те са подложени на огромен натиск и им се внушава, че не трябва да се информират критично." За Кох е проблем и това, че въпросната секта не проповядва открито в градовете на Германия, а това се прави скришно, посочва АРД.

