Пародиен анимационен сериал за кралското семейство тръгва по HBO

Н ов сериал за кралско семейство ще превземе стрийминг платформата HBO.

Но тази история няма нищо общо с хитовата продукция „Короната” на Netflix.

Анимацията, озаглавена "Принцът" ще е пародийна адаптация на английското кралско семейство.

Сюжетът на сериала ще се съсредоточи върху това как 6-годишният принц Джордж, синът на херцозите на Кеймбридж принц Уилям и съпругата му Катрин, вижда кралското семейство.

