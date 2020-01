Решението на кралицата натъжи много принц Хари

П ринц Хари е натъжен от начина, по който трябва да се откаже от кралските си привилегии.

Той изрази "голяма тъга" в неделя по начина, по който той и съпругата му Меган трябва да се откажат от кралските си титли като част от раздялата с Кралицата.

"Причинява ми голяма тъга, че стигнах до това", каза принц Хари в първите си коментари относно историческата договорка в събота. "Надеждата ни беше да продължим да служим на кралицата, на хората и на моите военни организации, но без обществено финансиране. За съжаление, това не беше възможно.", заяви принцът.

Хари и Меган губят кралските си титли

Споразумението лишава Хари и Меган от обществено финансиране и ще се наложи те да върнат 2,4 милиона паунда (3,1 милиона долара) от парите на данъкоплатците, изразходвани за реновирането на имението им в близост до замъка Уиндзор.

Хари също беше принуден да се откаже от военните титли, с които беше награден, след като служи два пъти в Афганистан с британската армия.

Принцът обаче каза, че чувства "изключително уважение" към кралица Елизабет II.

"За нас беше привилегия да ви служим и ние ще продължим да ви служим.", посочи той.

"Винаги ще изпитвам най-голямо уважение към баба ми, моя главнокомандващ. Невероятно благодарен съм на нея и на останалото семейство за подкрепата, която оказаха на Меган и мен през последните няколко месеца."

Принц Хари също се появи за първи път след кралската сага

Двамата с Меган ще прекарат известно време в Канада, преди да решат дали да се преместят в САЩ или друга държава.

"Благодаря, че ми дадохте смелостта да направя тази следваща стъпка", добави принц Хари.

Meghan's UK citizenship could be jeopardized if the Royal couple move to Canada. || #MeghanMarkle #PrinceHarry #MeghanAndHarry #RoyalCrisis #Royals #Megxit #UnitedKingdom #Canada https://t.co/38hrSG93Xn