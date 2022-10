"Поразителен" успех за човечеството

С ъвсем наскоро НАСА опита нещо, което не беше правено никога досега - да отклони траекторията на астероид, взрязвайки в него сонда-камикадзе. Начинание, увенчало се с "поразителен" успех.

"Тази мисия показва, че НАСА се опитва да бъде готова за всичко, което Вселената ни подхвърли", заяви ръководителят ѝ Бил Нелсън.

"За първи път човечеството промени орбитата на небесно тяло", отбеляза Лори Глейз, директор по планетарната наука на американската космическа агенция.

