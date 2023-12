Парадоксът на хипохондрията: прекомерният страх от болести води до по-ранна смърт

Ш ведско изследване разкрива парадокс, свързан с хората, диагностицирани с прекомерен страх от сериозни заболявания - при тях е наблюдавана тенденция да умират по-рано от тези, които не са свръхнаблюдателни по отношение на здравословните проблеми, предаде Асошиейтед прес.

Хипохондрията, наричана днес болестно тревожно разстройство, е рядко заболяване със симптоми, които надхвърлят обикновените притеснения за здравето. Хората, страдащи от това разстройство, не са в състояние да се отърсят от страховете си въпреки нормалните медицински прегледи и лабораторни изследвания. Някои от тях често сменят лекарите си. Други избягват медицинска помощ.

"Много от нас са леки хипохондрици. Има обаче и хора в другата крайност, които живеят в постоянно състояние на тревога, страдание и размишления, мислейки, че имат сериозно заболяване", казва д-р Джонатан Алпърт от Медицинския център "Монтефиоре" в Ню Йорк.

"Тези хора страдат и е важно това да се приеме сериозно и те да бъдат лекувани", допълва специалистът, който не е участвал в изследването.

Лечението може да включва когнитивно-поведенческа терапия, техники за релаксация, обучение, а понякога и антидепресанти.

Авторите на настоящото изследване са установили, че при хората с тази диагноза се наблюдава повишен риск от смърт както от естествени, така и от неестествени причини, особено от самоубийство. Отчасти разликата може да се обясни с хроничния стрес и неговото въздействие върху организма.

Изследването, публикувано в изданието "Психиатрия" на Американската медицинска асоциация, адресира "явна празнина в литературата", казва неговият ръководител Дейвид Матекс-Колс от Института "Каролинска" в Швеция.

"Имахме късмет, тъй като шведската система за класификация на болестите има отделен код за хипохондрия, позволяващ анализ на данни за хиляди хора над 24 години в периода 1997-2020 г.", допълва Матекс-Колс.

По-стари изследвания предполагат, че рискът от самоубийство може да е по-нисък при хората с това заболяване."Нашето предположение обаче, основано на клиничния опит, беше, че това е погрешно", казва още ръководителят на новото изследване, което установява, че рискът от смърт от самоубийство е четири пъти по-висок за хора с диагнозата.

