Краткият сън увеличава риска от депресия, показва изследване

Р едовният сън от по-малко от пет часа на нощ може да увеличи риска от развитие на генетични симптоми, установи генетично изследване, цитирано от електронното издание „Медикъл експрес”.

Лошият сън традиционно се възприема като страничен ефект на влошено психично здраве, но изследването под ръководството на учени от Юнивърсити колидж Лондон показва, че връзката между съня и психичното здраве е по-сложна.

Проучването, чиито резултати бяха публикувани в специализираното издание „Транслейшънъл сайкиатри”, анализира данни на хора на средна възраст 65 години и установи, че краткият сън е свързан с появата на депресивни симптоми.

„В отношението между продължителността на съня и депресията сме в ситуацията на въпроса кое е първото – пилето или яйцето. Използвайки генетичната предразположеност към заболяването ние установихме, че най-вероятно лошият сън предшества депресивните симптоми, а не обратното”, каза ръководителят на изследването Одеса Хамилтън от Института по епидемиология и здравни грижи в Юнивърсити колидж Лондон.

За проучването изследователите са използвали генетични и здравни данни на 7146 души, участвали в национално представително изследване на продължителността на живота в Англия.

Авторите са установили, че хората със силно генетично предразположение към кратък сън (по-малко от пет часа на нощ) е по-вероятно да развият депресивни симптоми в период от четири до дванадесет години, но че хората с по-силна генетична предразположеност към депресия са по-малко застрашени от това да спят кратко.

