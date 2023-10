Pаради подкрепата им за Палестина: Джиджи и Бела Хадид получиха смъртни заплахи

С емейството на Джиджи и Бела Хадид е подложено на тормоз заради публикациите им в подкрепа на Палестина. Това съобщават вътрешни източници на изданието TMZ.

Както стана известно на журналистите, по адрес на моделите, както и на техните родители, постоянно се получават заплахи. На членовете на семейството се наложило да сменят телефоните си, а бащата на Джиджи и Бела, Мохамед Хадид, ще се обърне към ФБР.

Israel's official Instagram account has hit out at American model Gigi Hadid after she posted in support of Palestine.



"We see you", Israel's account warned her.



Hadid's Palestinian father was forced from his home during the Nakbahttps://t.co/1Yfm9hYdeh