ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

Б ългария е единствената държава в Европа, в която съществува нотариална заверка при прехвърляне на МПС, това е една измислена административна тежест, каза Йордан Иванов от ДСБ и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" на брифинг в кулоарите на парламента.

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

Според него не е вярно твърдението на нотариусите, че отпадането на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС ще доведе до кражби.

В края на ноември Йордан Иванов съобщи, че той и група народни представители предлагат законопроект за отпадане на тази такса.

На днешния брифинг той заяви, че оттук насетне ще бъдат още по-настоятелни за тези поправки. Между първо и второ четене ще предложим това прехвърляне да се случва и електронно. Ако довечера имах колебания дали трябва да отпаднат привилегиите и квотите за нотариусите, вече съм убеден, че тази реформа е наложителна и започваме да изготвяме такъв законопроект и нотариусите да се състезават както адвокатите, допълни Иванов.

Без нотариус при продажба на кола

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ, посочи, че към момента нотариусите вършат част от работата, която държавата трябва сама да си върши, свързана със събиране на местни данъци и други мерки. Когато този процес бъде дигитализиран, регистърът на МВР бъде надграден и всичко това може да се случва електронно, гражданите ще могат да прехвърлят автомобили изцяло по електронен път. Тогава този процес ще бъде изцяло облекчен от допълнителни такси и най-накрая България ще се нареди до другите европейски държави, обясни той.

Проверяват нотариусите заради сделки с МПС

По неговите думи кражбите се случват при други условия, а натиск може да има и при нотариуса.

На въпрос от журналисти относно позицията на Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“, че Явор Божанков и Даниел Лорер не следва да бъдат в листите на коалицията ПП – ДБ, Божанков посочи, че въпроси за листи и коалиционни преговори могат единствено лидерите да коментират. Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избирателите. Трябва да им представим максимално силна програма и силни листи, които да отговорят на техните очаквания. Затова коалицията трябва да работи правилно и добре. Това не може да стане с ултиматуми, каза по темата Божанов.