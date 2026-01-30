България

ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

30 януари 2026, 11:52
ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест
Източник: БГНЕС

Б ългария е единствената държава в Европа, в която съществува нотариална заверка при прехвърляне на МПС, това е една измислена административна тежест, каза Йордан Иванов от ДСБ и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" на брифинг в кулоарите на парламента.

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

Според него не е вярно твърдението на нотариусите, че отпадането на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС ще доведе до кражби.

В края на ноември Йордан Иванов съобщи, че той и група народни представители предлагат законопроект за отпадане на тази такса. 

На днешния брифинг той заяви, че оттук насетне ще бъдат още по-настоятелни за тези поправки. Между първо и второ четене ще предложим това прехвърляне да се случва и електронно. Ако довечера имах колебания дали трябва да отпаднат привилегиите и квотите за нотариусите, вече съм убеден, че тази реформа е наложителна и започваме да изготвяме такъв законопроект и нотариусите да се състезават както адвокатите, допълни Иванов.

Без нотариус при продажба на кола

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ, посочи, че към момента нотариусите вършат част от работата, която държавата трябва сама да си върши, свързана със събиране на местни данъци и други мерки. Когато този процес бъде дигитализиран, регистърът на МВР бъде надграден и всичко това може да се случва електронно, гражданите ще могат да прехвърлят автомобили изцяло по електронен път. Тогава този процес ще бъде изцяло облекчен от допълнителни такси и най-накрая България ще се нареди до другите европейски държави, обясни той.

Проверяват нотариусите заради сделки с МПС

По неговите думи кражбите се случват при други условия, а натиск може да има и при нотариуса.

На въпрос от журналисти относно позицията на Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“, че Явор Божанков и Даниел Лорер не следва да бъдат в листите на коалицията ПП – ДБ, Божанков посочи, че въпроси за листи и коалиционни преговори могат единствено лидерите да коментират. Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избирателите. Трябва да им представим максимално силна програма и силни листи, които да отговорят на техните очаквания. Затова коалицията трябва да работи правилно и добре. Това не може да стане с ултиматуми, каза по темата Божанов.

Източник: Марин Колев, БТА    
ДСБ нотариална заверка прехвърляне на МПС
Последвайте ни
Йотова получи трето

Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

Андрей Гюров, Димитър Главчев или Мария Филипова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев или Мария Филипова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Pagani направи хиперавтомобил с „ръчка“ и V12 за трима хипер богати

Pagani направи хиперавтомобил с „ръчка“ и V12 за трима хипер богати

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

България Преди 18 минути

В "Телеграфно подкастът" полк. Красимир Лалев от НСО подчерта, че охраната е трудоемък и всеобхватен процес, който изисква непрекъснатост и защита на живота и здравето на охраняваните лица

Орбан с остри думи срещу Украйна

Орбан с остри думи срещу Украйна

Свят Преди 31 минути

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той

Снимката е илюстративна

Трагедия в Свищов: Млад мъж загина след мощен взрив на бойлер

България Преди 1 час

Инцидентът е срутил стени на жилищна кооперация, разследват се причините за тежката авария

Снимката е илюстративна

Лисица се разходи в двора на столично училище (СНИМКА)

България Преди 1 час

Според фейсбук групата "Забелязано в София" дивото животно се е разходило из двора на Шесто Основно Училище "Граф Н.П. Игнатиев"

<p>Край на плащането в лева, но двойните цени остават</p>

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

България Преди 1 час

Задължението на търговците да изписват цените и в лева, и в евро продължава чак до 8 август 2026 г. (точно една година след старта на двойното обозначаване).

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Свят Преди 1 час

Макси Шафрот се опитал да издигне американското знаме на пилона пред културния център на Нук, но минувачи му попречили

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Свят Преди 1 час

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

Свят Преди 1 час

Ще бъде обсъдено разширяването на ЕС

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Свят Преди 1 час

Мандатът на Гутериш изтича в края на настоящата година

<p>Отново частично бедствено положение в община Ардино</p>

Отново бедствено положение в община Ардино: Залят мост откъсна от света шест села

България Преди 1 час

Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо

<p>Microsoft с нов план да спаси Windows 11</p>

Microsoft с нов план да спаси Windows 11 и да върне доверието към операционната система

Технологии Преди 2 часа

Популярната платформа често е критикувана заради новите минимални системни изисквания, внедряването на изкуствен интелект като Copilot и някои бъгове. Софтуерният гигант ще обърне повече внимание за решаването на проблемите през тази година

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

България Преди 2 часа

Арестуваните вече са 19

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Пари Преди 2 часа

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Свят Преди 2 часа

Това заяви премиерът на страната Кристофър Лъксън

"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

Свят Преди 2 часа

Повод за изказването му е желанието, изразено от страна Си Цзинпин и Киър Стармър да подобрят отношенията между двете държави

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Нов флирт с мистериозен мъж на хоризонта? Нина Добрев разгорещи ски пистите в Юта

Edna.bg

Георги Блажев: Първите ми пари са от бране на тикви

Edna.bg

НА ЖИВО: Време е за жребия в ШЛ, Реал, ПСЖ и останалите научават съперниците си

Gong.bg

България има нов национален селекционер

Gong.bg

Трето „да”: Димитър Главчев е съгласен да поеме поста служебен премиер

Nova.bg

Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има задържани

Nova.bg