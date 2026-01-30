Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

П о обвинение на Софийската градска прокуратура Софийският градски съд наложи наказание доживотен затвор на 40-годишен мъж за убийството на неговата майка.

Софийският градски съд призна за виновен С. Й. за умишлено убийство, извършено с особена жестокост, по особено мъчителен за жертвата начин и в условията на домашно насилие. Престъплението е квалифицирано по чл. 116 от Наказателния кодекс, като на подсъдимия е наложено най-тежкото наказание – доживотен затвор при първоначален специален режим.

Обвинителният акт е внесен в съда от Софийската градска прокуратура на 30 май 2025 г., а разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на прокуратурата.

Според събраните по делото доказателства на 4 януари 2024 г. в жилище в София подсъдимият е нанесъл множество удари с твърд тъп предмет по главата и тялото на своята майка – 76-годишната В. Т. В резултат на побоя жената е получила тежка множествена травма и открита черепно-мозъчна травма. Въпреки проведеното лечение, на 30 март 2024 г. тя е починала в болнично заведение вследствие на настъпилите усложнения.

Съдът прие, че престъплението е извършено по особено мъчителен начин, тъй като жертвата е съзнавала какво се случва и е изпитвала силни болки и страдания. Установено е и, че извършителят е проявил особена жестокост, като е нанасял множество удари със значителна сила.

По делото е изяснено още, че подсъдимият е бил безработен, а майка му – пенсионер. Двамата са живеели заедно, като конфликтите и случаите на домашно насилие зачестявали, а отношенията им трайно се влошавали.

Жената не е подавала сигнали до полицията за упражняваното спрямо нея насилие.

Присъдата е постановена на 29 януари 2026 г. и не е окончателна. Тя подлежи на обжалване пред Апелативния съд в София.