САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka, четирима са задържани

Т рите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас - ArenaBG, Zamunda и Zelka, бяха свалени при международна акция. В нея са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, следствието и прокуратурата, пише 24 часа.

От съобщенията на трите сайта става ясно, че причината е съдебна заповед, издадена в САЩ. Засега повече подробности не са известни. И трите сайта функционираха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание - филми, музика, игри, програми и други.

Още преди пет години България е информирала американските власти, че има намерение да затвори известни торент тракери като ArenaBG, Zamunda и Zelka.

Към момента на писане ArenaBG, Zamunda и Zelka сочат към неймсървърите seisedservers.com, което означава, че домейните вече се намират под контрола на американските власти.

По-рано българските власти заявиха, че „са образувани досъдебни производства“ срещу торент тракери за „престъпления, свързани с интелектуалната собственост и данъчни престъпления“. Засега обаче не е ясно дали днешните действия надхвърлят изземването на домейн имената.

Задържани са четирима души във връзка със спрените сайтове Zamunda, Arena и Zelka. Това обяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

"Когато бях на посещение в САЩ, февруари месец миналата година, тогава си говорихме за това, че от години работят такива торент сайтове, които се занимават с разпространение на материали, които имат авторски права и те се нарушават. От години нашите партньори се опитваха да направят нещо, но до този момент резултат нямаше. Ето сега резултатът е налице, когато има воля, има и резултат“, каза Митов.

"Когато видите на съобщението колко служби са въвлечени в тази операция, трябва да си дадем сметка, че това е много сложна международна операция и затова се изисква малко по-широко мислене“, подчерта вътрешният министър в оставка.

Митов не даде повече подробности около четиримата задържани.