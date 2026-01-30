България

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka, четирима са задържани

Мащабна операция на Европол, САЩ и ГДБОП свали най-големите български торент сайтове ArenaBG, Zamunda и Zelka въз основа на американска съдебна заповед

Обновена преди 1 час / 30 януари 2026, 09:33
САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka, четирима са задържани
Източник: скрийншот

Т рите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас - ArenaBG, Zamunda и Zelka, бяха свалени при международна акция. В нея са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, следствието и прокуратурата, пише 24 часа.

От съобщенията на трите сайта става ясно, че причината е съдебна заповед, издадена в САЩ. Засега повече подробности не са известни. И трите сайта функционираха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание - филми, музика, игри, програми и други.

Още преди пет години България е информирала американските власти, че има намерение да затвори известни торент тракери като ArenaBG, Zamunda и Zelka.

Към момента на писане ArenaBG, Zamunda и Zelka сочат към неймсървърите seisedservers.com, което означава, че домейните вече се намират под контрола на американските власти.

По-рано българските власти заявиха, че „са образувани досъдебни производства“ срещу торент тракери за „престъпления, свързани с интелектуалната собственост и данъчни престъпления“. Засега обаче не е ясно дали днешните действия надхвърлят изземването на домейн имената.

Задържани са четирима души във връзка със спрените сайтове Zamunda, Arena и Zelka. Това обяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

"Когато бях на посещение в САЩ, февруари месец миналата година, тогава си говорихме за това, че от години работят такива торент сайтове, които се занимават с разпространение на материали, които имат авторски права и те се нарушават. От години нашите партньори се опитваха да направят нещо, но до този момент резултат нямаше. Ето сега резултатът е налице, когато има воля, има и резултат“, каза Митов.

"Когато видите на съобщението колко служби са въвлечени в тази операция, трябва да си дадем сметка, че това е много сложна международна операция и затова се изисква малко по-широко мислене“, подчерта вътрешният министър в оставка. 

Митов не даде повече подробности около четиримата задържани. 

Пиратско съдържание Торент тракери Международна акция АренаБГ Замунда Зелка Интелектуална собственост Изземване на домейни Европол Американски власти
Последвайте ни
Йотова получи трето

Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова и Маргарита Николова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова и Маргарита Николова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Newsweek: Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

Newsweek: Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

Свят Преди 22 минути

Договорът "Нов СТАРТ" е на път да изтече на 5 февруари и без него няма да има ограничения върху арсеналите от далекобойни ядрени оръжия

Артемида II: Човечеството се завръща на Луната след половин век

Артемида II: Човечеството се завръща на Луната след половин век

Свят Преди 34 минути

На 6 февруари екипажът на Артемида II ще се отправи към Луната в първата експедиция от 1972 г.

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

България Преди 1 час

В "Телеграфно подкастът" полк. Красимир Лалев от НСО подчерта, че охраната е трудоемък и всеобхватен процес, който изисква непрекъснатост и защита на живота и здравето на охраняваните лица

ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

България Преди 1 час

<p>Зеленски: Няма компромис по ключов въпрос&nbsp;</p>

Зеленски: Няма компромис по ключов въпрос с Русия

Свят Преди 1 час

"До този момент не успяхме да намерим компромис по териториалния въпрос", заяви президентът на Украйна

Орбан с остри думи срещу Украйна

Орбан с остри думи срещу Украйна

Свят Преди 1 час

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той

8-годишно момче се събуди от 55-дневна кома след видеопослания от съученици

8-годишно момче се събуди от 55-дневна кома след видеопослания от съученици

Свят Преди 1 час

Някои истории не стават популярни, защото са шокиращи. Те се разпространяват, защото се усещат искрени.

Как Доналд Тръмп вдига рекордно цените на златото и среброто

Как Доналд Тръмп вдига рекордно цените на златото и среброто

Свят Преди 1 час

Доларът падна до четиригодишно дъно спрямо кошница от други валути в сряда, след като президентът пренебрегна слабостта на валутата, казвайки: „Не, мисля, че е страхотно“

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Свят Преди 1 час

На някои от плакатите са нарисувани мустаци в стил Хитлер върху лицето на първата дама, а на други са изписани обидни надписи

Снимката е илюстративна

Трагедия в Свищов: Млад мъж загина след мощен взрив на бойлер

България Преди 1 час

Инцидентът е срутил стени на жилищна кооперация, разследват се причините за тежката авария

Снимката е илюстративна

Лисица се разходи в двора на столично училище (СНИМКА)

България Преди 2 часа

Според фейсбук групата "Забелязано в София" дивото животно се е разходило из двора на Шесто Основно Училище "Граф Н.П. Игнатиев"

<p>Край на плащането в лева, но двойните цени остават</p>

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

България Преди 2 часа

Задължението на търговците да изписват цените и в лева, и в евро продължава чак до 8 август 2026 г. (точно една година след старта на двойното обозначаване).

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Свят Преди 2 часа

Макси Шафрот се опитал да издигне американското знаме на пилона пред културния център на Нук, но минувачи му попречили

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Свят Преди 2 часа

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

Свят Преди 2 часа

Ще бъде обсъдено разширяването на ЕС

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg

Пътувания за рестарт: дестинации, които лекуват ума, не само тялото

Edna.bg

Нов флирт с мистериозен мъж на хоризонта? Нина Добрев разгорещи ски пистите в Юта

Edna.bg

Деветките, които идват от Локо Пловдив, винаги оставят диря в Левски

Gong.bg

Отлична новина - българският футбол с най-голям коефициент в последните 5 години

Gong.bg

Маргарита Николова също е готова да бъде служебен премиер

Nova.bg

Трето „да”: Димитър Главчев е съгласен да поеме поста служебен премиер

Nova.bg