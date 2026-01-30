Лисица се разходи в двора на столично училище (СНИМКА)

Н еобичаен посетител привлече вниманието на минаващите покрай Шесто основно училище „Граф Игнатиев“.

Дива лисица бе заснета да се разхожда необезпокоявано в двора на учебното заведение, съобщават очевидци в социалните мрежи.

Кадри на животното бяха публикувани във фейсбук групата „Забелязано в София“, предизвиквайки вълна от коментари.

Необичайната случка се е разиграла на 29 януари, четвъртък, става ясно от текста към снимките.

„Лисица в двора на Шесто училище тази сутрин“, гласи краткият текст към снимките, на които се вижда как четириногото изследва района, вероятно в търсене на храна.

Защо дивите животни слизат в града?

Случаите на диви животни в градска среда зачестяват през последните години, а специалистите посочват няколко основни причини за това:

Търсене на храна: През зимата ресурсите в планината намаляват, а градските кофи за боклук и местата за хранене на бездомни животни са лесна мишена.

Урбанизация: Разширяването на София към подножието на Витоша естествено скъсява дистанцията между дивата природа и града.

Липса на страх: Лисиците са изключително адаптивни и бързо свикват с присъствието на хора, особено ако не срещат агресия.

Опасно ли е присъствието им?

Въпреки че лисиците изглеждат симпатични и често напомнят на домашни кучета, експертите съветват да се подхожда с повишено внимание. Те напомнят, че тези животни са диви и макар рядко да проявяват агресия без причина, могат да бъдат преносители на заболявания.

Какво да правим, ако срещнем лисица в града?

Не я хранете: Това ги кара да губят инстинктите си и да се връщат отново, което може да бъде опасно за тях самите (риск от прегазване или нападение от кучета).

Спазвайте дистанция: Не се опитвайте да я галите или да си правите селфи отблизо.

Не правете резки движения: Оставете животното да се отдалечи само.

Присъствието на лисица в училищен двор е поредното напомняне, че София е град, който живее в непосредствена близост до планината. Макар гледката да е екзотична за градския човек, тя изисква отговорно поведение и внимание към природата около нас.