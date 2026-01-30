България

Лисица се разходи в двора на столично училище (СНИМКА)

Според фейсбук групата "Забелязано в София" дивото животно се е разходило из двора на Шесто Основно Училище "Граф Н.П. Игнатиев"

30 януари 2026, 10:49
Лисица се разходи в двора на столично училище (СНИМКА)
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н еобичаен посетител привлече вниманието на минаващите покрай Шесто основно училище „Граф Игнатиев“.

Дива лисица бе заснета да се разхожда необезпокоявано в двора на учебното заведение, съобщават очевидци в социалните мрежи.

Кадри на животното бяха публикувани във фейсбук групата „Забелязано в София“, предизвиквайки вълна от коментари.

Необичайната случка се е разиграла на 29 януари, четвъртък, става ясно от текста към снимките. 

„Лисица в двора на Шесто училище тази сутрин“, гласи краткият текст към снимките, на които се вижда как четириногото изследва района, вероятно в търсене на храна.

Защо дивите животни слизат в града?

Случаите на диви животни в градска среда зачестяват през последните години, а специалистите посочват няколко основни причини за това:

Търсене на храна: През зимата ресурсите в планината намаляват, а градските кофи за боклук и местата за хранене на бездомни животни са лесна мишена.

Урбанизация: Разширяването на София към подножието на Витоша естествено скъсява дистанцията между дивата природа и града.

Липса на страх: Лисиците са изключително адаптивни и бързо свикват с присъствието на хора, особено ако не срещат агресия.

Опасно ли е присъствието им?

Въпреки че лисиците изглеждат симпатични и често напомнят на домашни кучета, експертите съветват да се подхожда с повишено внимание. Те напомнят, че тези животни са диви и макар рядко да проявяват агресия без причина, могат да бъдат преносители на заболявания.

Какво да правим, ако срещнем лисица в града?

Не я хранете: Това ги кара да губят инстинктите си и да се връщат отново, което може да бъде опасно за тях самите (риск от прегазване или нападение от кучета).

Спазвайте дистанция: Не се опитвайте да я галите или да си правите селфи отблизо.

Не правете резки движения: Оставете животното да се отдалечи само.

Присъствието на лисица в училищен двор е поредното напомняне, че София е град, който живее в непосредствена близост до планината. Макар гледката да е екзотична за градския човек, тя изисква отговорно поведение и внимание към природата около нас.

Дива лисица Училищен двор София Градска среда Витоша Търсене на храна Урбанизация Съвети за безопасност Диви животни Очевидци
Последвайте ни
Йотова получи трето

Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

Андрей Гюров, Димитър Главчев или Мария Филипова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев или Мария Филипова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо кучето ми хапе лапите си

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

България Преди 18 минути

В "Телеграфно подкастът" полк. Красимир Лалев от НСО подчерта, че охраната е трудоемък и всеобхватен процес, който изисква непрекъснатост и защита на живота и здравето на охраняваните лица

ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

България Преди 21 минути

Как Доналд Тръмп вдига рекордно цените на златото и среброто

Как Доналд Тръмп вдига рекордно цените на златото и среброто

Свят Преди 1 час

Доларът падна до четиригодишно дъно спрямо кошница от други валути в сряда, след като президентът пренебрегна слабостта на валутата, казвайки: „Не, мисля, че е страхотно“

Снимката е илюстративна

Трагедия в Свищов: Млад мъж загина след мощен взрив на бойлер

България Преди 1 час

Инцидентът е срутил стени на жилищна кооперация, разследват се причините за тежката авария

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Свят Преди 1 час

Макси Шафрот се опитал да издигне американското знаме на пилона пред културния център на Нук, но минувачи му попречили

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Свят Преди 1 час

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

Свят Преди 1 час

Ще бъде обсъдено разширяването на ЕС

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Свят Преди 1 час

Мандатът на Гутериш изтича в края на настоящата година

<p>Отново частично бедствено положение в община Ардино</p>

Отново бедствено положение в община Ардино: Залят мост откъсна от света шест села

България Преди 1 час

Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо

<p>Microsoft с нов план да спаси Windows 11</p>

Microsoft с нов план да спаси Windows 11 и да върне доверието към операционната система

Технологии Преди 2 часа

Популярната платформа често е критикувана заради новите минимални системни изисквания, внедряването на изкуствен интелект като Copilot и някои бъгове. Софтуерният гигант ще обърне повече внимание за решаването на проблемите през тази година

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

България Преди 2 часа

Арестуваните вече са 19

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

България Преди 2 часа

Месецът ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг, температурите ще са близки до климатичните норми

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Пари Преди 2 часа

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Свят Преди 2 часа

Това заяви премиерът на страната Кристофър Лъксън

"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

Свят Преди 2 часа

Повод за изказването му е желанието, изразено от страна Си Цзинпин и Киър Стармър да подобрят отношенията между двете държави

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Нов флирт с мистериозен мъж на хоризонта? Нина Добрев разгорещи ски пистите в Юта

Edna.bg

Георги Блажев: Първите ми пари са от бране на тикви

Edna.bg

НА ЖИВО: Време е за жребия в ШЛ, Реал, ПСЖ и останалите научават съперниците си

Gong.bg

България има нов национален селекционер

Gong.bg

Трето „да”: Димитър Главчев е съгласен да поеме поста служебен премиер

Nova.bg

Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има задържани

Nova.bg