България

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

Арестуваните вече са 19

30 януари 2026, 10:06
Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство
Източник: БГНЕС

С офийската градска прокуратура и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за незаконно превеждане на мигранти през страната срещу заплащане.

Схемата е действала от април 2024 година на територията на София, като крайната цел на трафика е била Западна Европа.

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

"На 27 и 28 беше проведена специализирана полицейска операция, при която бяха задържани 19 лица", съобщи началникът на сектор "Нелегална миграция и трафик на хора" към ГДБОП Мариан Белдев. 

Операцията е проведена под надзора на Софийската градска прокуратура и с активното участие на служители на ГДБОП, Столичната дирекция на вътрешните работи, гръцката полиция и "Европол". Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция, където са установени двама от участниците в престъпната група.

"Координацията се осъществяваше от Европол, а действията по разследването продължават и в момента", уточни Белдев.

По данни на разследващите групата е действала от април 2024 г. до момента, като основният ѝ метод на работа е включвал транспортиране на мигранти след нелегалното им преминаване на българо-турската граница. Те са били извозвани до София или региона, а впоследствие – към границите на страната в посока Западна Европа.

"След преминаването на границата мигрантите са транспортирани с различни превозни средства, като крайната цел е била излизане от страната", обясни Белдев.

В рамките на операцията са извършени процесуално-следствени действия на шест адреса, при които са иззети мобилни телефони, СИМ-карти и множество документи, имащи отношение към досъдебното производство.

"До момента сме доказали 12 транспорта на мигранти, извършени от тази група с различни автомобили", посочи началникът на сектора.

По случая са повдигнати обвинения на седем лица, като петима от тях са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа и са настанени в следствения арест. Сред задържаните има и двама организатори на престъпната дейност.

"Двама от задържаните са с роля на организатори в групата. Работата по пълното документиране на престъпната дейност продължава", заяви Белдев.

По отношение на мигрантите е установено, че те са от различни националности, сред които сирийци и афганистанци. Транспортирането е извършвано както с леки, така и с лекотоварни автомобили, с цел да се заблудят правоохранителните органи.

"Използвани са различни типове автомобили, за да се затрудни разкриването на схемата и да се избегнат полицейски проверки", допълни той.

В по-голямата част от случаите мигрантите са преминавали през т. нар. "зелена граница", въпреки засиления контрол и присъствието на служители на "Фронтекс" по българо-турската граница.

"Миграционният натиск е намалял с над 60%, но все още има случаи на незаконно преминаване", посочи още Мариан Белдев пред БНТ

Разследването по случая продължава, като се работи по установяване на цялата престъпна верига и евентуални съпричастни лица.

Източник: Агенция "Фокус", БНТ    
ГДБОП мигранти трафик акция арести
Последвайте ни
Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka

Лекари в Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

Лекари в Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Свят Преди 8 минути

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 17 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Microsoft с нов план да спаси Windows 11</p>

Microsoft с нов план да спаси Windows 11 и да върне доверието към операционната система

Технологии Преди 34 минути

Популярната платформа често е критикувана заради новите минимални системни изисквания, внедряването на изкуствен интелект като Copilot и някои бъгове. Софтуерният гигант ще обърне повече внимание за решаването на проблемите през тази година

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

България Преди 38 минути

Месецът ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг, температурите ще са близки до климатичните норми

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Пари Преди 41 минути

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Свят Преди 42 минути

Това заяви премиерът на страната Кристофър Лъксън

Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Любопитно Преди 54 минути

На събитието във Вашингтон присъстваха членове на семейството Тръмп и множество ВИП гости

Какво всъщност пием? Скритите опасности в чаша чай

Какво всъщност пием? Скритите опасности в чаша чай

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване на учени от Университета в Бирмингам разтърси почитателите на напитката

<p>Наводнени пътни участъци в Хасковска област: Каква е ситуацията</p>

Движението по наводнените пътни участъци в Хасковска област е възстановено

България Преди 1 час

Залети от вода след обилните валежи бяха път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция, и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908

Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век

Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век

Свят Преди 1 час

През май 2021 г. без да изчакат необходимите разрешения, в имота започнали работи по разрушаването на сграда с площ от 800 квадратни метра

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

Сред предложенията фигурира пълна забрана на морските услуги

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

България Преди 1 час

Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

България Преди 2 часа

До решението се стигна, след като официалните данни за броя на заболелите показват спад

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

Любопитно Преди 2 часа

От почти век този ден е обявен и за празник на висшите православни богословски школи

Най-обсъжданите филми в TikTok

Най-обсъжданите филми в TikTok

Свят Преди 2 часа

Тази здравословна закуска може да понижи холестерола

Тази здравословна закуска може да понижи холестерола

Свят Преди 3 часа

Холестеролът е необходим за производството на хормони, изграждането на клетки и други жизненоважни функции в организма

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Георги Блажев: Първите ми пари са от бране на тикви

Edna.bg

Ким Кардашиян призна: не е влизала в супермаркет от 15 години

Edna.bg

Треньорът на Щутгарт: Стана луд мач с Йънг Бойс

Gong.bg

Невероятна история: "Малката Серина" от филма с Уил Смит е на полуфинал в Мелбърн

Gong.bg

„По следите”: Успяха ли хората, „ужилени” при мащабна схема, да си върнат имотите или парите

Nova.bg

Обявиха за международно издирване шофьора на камиона от катастрофата с две жертви в Ловешко

Nova.bg