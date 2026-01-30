Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

Б ългария навлиза в следващата фаза от приемането на единната европейска валута. От 1 февруари 2026 г. левът официално спира да бъде законно платежно средство в търговската мрежа. Въпреки това, потребителите ще продължат да виждат цени в двете валути още месеци наред.
Какво се променя от 1 февруари?
До 31 януари сме в т.нар. период на „двойно обращение“, в който можем да плащаме и в двете валути.
От 1 февруари правилата са категорични:
Плащане само в евро: Търговците вече не са длъжни и не трябва да приемат банкноти и монети в левове.
Ресто само в евро: Дори да имате останали левове, те вече нямат силата на пари в магазина.
Двойните цени остават: Задължението на търговците да изписват цените и в лева, и в евро продължава чак до 8 август 2026 г. (точно една година след старта на двойното обозначаване). Това се прави, за да могат потребителите по-лесно да се ориентират и да се избегне спекулативно вдигане на цените.
Имам останали левове в брой: Какво да ги правя?
Ако все още разполагате с левове в портфейла или „под дюшека“, не се притеснявайте – те не са загубили стойността си, просто пътят им до магазина вече минава през банката.
|Къде да обменя?
|Срок
|Условия
|Търговски банки
|До 30 юни 2026 г.
|Без такса за обмяна по официалния курс.
|Български пощи
|До 30 юни 2026 г.
|Без такса (в населени места без банкови клонове).
|БНБ
|Завинаги
|Централната банка ще обменя левове безплатно без краен срок.
Важно: Всички пари в банковите ви сметки бяха автоматично превалутирани още на 1 януари, така че при плащане с карта или телефон нямате никакви ангажименти.
Полезни съвети за потребителите: Как да не бъдем излъгани?
Преходът към нова валута винаги е „мътна вода“ за некоректни търговци. Ето на какво да обърнете внимание:
Проверявайте курса: Официалният курс е фиксиран и непроменим: 1.95583 лв. за 1 евро. Всяко друго изчисление на етикета е нарушение.
Следете закръглянето: Търговците нямат право да закръглят нагоре в своя полза. Ако цената в лева е била 1.00 лв., тя трябва да е 0.51 евро (а не 0.60 евро).
Сигнализирайте при нарушения: Ако забележите липса на двойни цени или съмнително поскъпване, което не е обосновано от пазара, подайте сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП).
Внимавайте с „уличната“ обмяна: Никога не обменяйте левове в евро при случайни лица на улицата, които ви обещават „по-добър курс“. Използвайте само лицензирани финансови институции.
Какво следва?
До 8 август 2026 г. ще имаме комфорта да сравняваме цените с тези, с които сме свикнали през последните две десетилетия. След тази дата етикетите в лева ще изчезнат окончателно и България ще бъде изцяло интегрирана в европейската парична система.