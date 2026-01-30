България

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

Задължението на търговците да изписват цените и в лева, и в евро продължава чак до 8 август 2026 г. (точно една година след старта на двойното обозначаване).

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист
Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Решаващ последен ден на консултации: Главчев разговаря с президента Илияна Йотова

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Мария Филипова също прие за служебен премиер

Какво каза Кремъл за продажбата на

Б ългария навлиза в следващата фаза от приемането на единната европейска валута. От 1 февруари 2026 г. левът официално спира да бъде законно платежно средство в търговската мрежа. Въпреки това, потребителите ще продължат да виждат цени в двете валути още месеци наред.

Какво се променя от 1 февруари?

До 31 януари сме в т.нар. период на „двойно обращение“, в който можем да плащаме и в двете валути.

От 1 февруари правилата са категорични:

Плащане само в евро: Търговците вече не са длъжни и не трябва да приемат банкноти и монети в левове.

Ресто само в евро: Дори да имате останали левове, те вече нямат силата на пари в магазина.

Двойните цени остават: Задължението на търговците да изписват цените и в лева, и в евро продължава чак до 8 август 2026 г. (точно една година след старта на двойното обозначаване). Това се прави, за да могат потребителите по-лесно да се ориентират и да се избегне спекулативно вдигане на цените.

Имам останали левове в брой: Какво да ги правя?

Ако все още разполагате с левове в портфейла или „под дюшека“, не се притеснявайте – те не са загубили стойността си, просто пътят им до магазина вече минава през банката.

Къде да обменя? Срок Условия
Търговски банки До 30 юни 2026 г. Без такса за обмяна по официалния курс.
Български пощи До 30 юни 2026 г. Без такса (в населени места без банкови клонове).
БНБ Завинаги Централната банка ще обменя левове безплатно без краен срок.

Важно: Всички пари в банковите ви сметки бяха автоматично превалутирани още на 1 януари, така че при плащане с карта или телефон нямате никакви ангажименти.

Полезни съвети за потребителите: Как да не бъдем излъгани?

Преходът към нова валута винаги е „мътна вода“ за некоректни търговци. Ето на какво да обърнете внимание:

Проверявайте курса: Официалният курс е фиксиран и непроменим: 1.95583 лв. за 1 евро. Всяко друго изчисление на етикета е нарушение.

Следете закръглянето: Търговците нямат право да закръглят нагоре в своя полза. Ако цената в лева е била 1.00 лв., тя трябва да е 0.51 евро (а не 0.60 евро).

Сигнализирайте при нарушения: Ако забележите липса на двойни цени или съмнително поскъпване, което не е обосновано от пазара, подайте сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Внимавайте с „уличната“ обмяна: Никога не обменяйте левове в евро при случайни лица на улицата, които ви обещават „по-добър курс“. Използвайте само лицензирани финансови институции.

Какво следва?

До 8 август 2026 г. ще имаме комфорта да сравняваме цените с тези, с които сме свикнали през последните две десетилетия. След тази дата етикетите в лева ще изчезнат окончателно и България ще бъде изцяло интегрирана в европейската парична система. 

Източник: КЗП/БНБ    
