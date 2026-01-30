8-годишно момче се събуди от 55-дневна кома след видеопослания от съученици

Н якои истории не стават популярни, защото са шокиращи. Те се разпространяват, защото се усещат искрени. През последните няколко дни една такава история тихо си проправи път в социалните мрежи. Тя е за осемгодишно момче, дългото мълчание в една болнична стая и познатите гласове, които отказаха да избледнеят. Последвалото даде надежда на много семейства, наблюдаващи отстрани.

Живот, променен в един миг Лю Чуси, ученик от Юеян в китайската провинция Хунан, е сериозно ранен при автомобилна катастрофа през ноември миналата година. Той получава тежки мозъчни увреждания и наранявания на белите дробове. Скоро след инцидента изпада в кома, според доклад на медията The Paper, цитиран от South China Morning Post. Лекарите информират семейството, че шансовете му да се събуди са изключително малки. В продължение на седмици няма никаква реакция. Ситуацията остава несигурна и емоционално изтощителна за всички близки.

Решението на една майка да продължи да опитва

Въпреки медицинските прогнози, майката на Лю избира да не се предава. Тя завежда сина си в множество болници, търсейки лечение и вкопчвайки се в надеждата. Според информацията, по това време лекар предлага нещо просто, но значимо: познати звуци или любима музика биха могли да помогнат за стимулиране на определени зони в мозъка. Това не е гаранция, но е шанс. Майка му решава да опита всичко възможно.

Превръщането на болничната стая в класна стая

Всеки ден майката на Лю пуска до леглото му училищната мелодия за събуждане и звуците от сутрешната гимнастика. Това са звуци, които Лю е чувал редовно преди инцидента. Учителят му също се включва. Училището организира съучениците на Лю да запишат видеопослания за него. В едно от видеата момче казва:

„Чуси, събуди се скоро, нека отидем да играем футбол заедно“.

В друг клип момиче споделя:

„Всички ни липсваш, Чуси. Ако ни чуваш, моля те, отвори очи. Изпитите наближават и те чакаме да се върнеш и да учим заедно“.

Друго момче изпява любимата песен на Лю.

Други ученици споделят смешни истории от класа. Учителят му дори записва уроци по математика. Всички тези видеа и записи се пускат до леглото на Лю всеки ден.

Първите признаци след седмици чакане След 45 дни в кома Лю показва лека реакция - помръдва клепачите си. Няколко дни по-късно се усмихва, когато чува гласа на учителя си.

На 55-ия ден Лю възвръща съзнанието си. Той успява да раздвижи и лявата си ръка. За семейството му този момент бележи повратна точка след седмици на неизвестност.

Посещение, което означава всичко След като Лю се събужда, неговият учител и съученици го посещават в болницата. Носят играчки и поздравителни картички. По време на посещението учителят се шегува с Лю и казва, че той ще бъде освободен от домашни. Чувайки това, Лю щастливо се опитва да отвори очи и да помаха.

„Най-накрая видях слънцето зад облаците“

По-късно майката на Лю споделя чувствата си пред медиите: „Най-накрая видях слънцето зад облаците. Чудото наистина се случи“. Тя изразява благодарността си към лекарите, учителите и съучениците, подкрепили сина ѝ. Споделя още: „Надявам се случаят на моя син да даде надежда на семейства, изправени пред подобна ситуация“. Здравето на Лю се подобрява стабилно, въпреки че възстановяването му ще отнеме време.

Защо тази история откликва онлайн

Пътят на Лю вдъхнови милиони в китайските социални мрежи. Видеата, свързани с неговото възстановяване, са надхвърлили 10 милиона гледания. Един човек пише:

„Виждайки усмивката на малкото момче, в очите ми се появиха сълзи. Искрено се възхищавам на решителността на майка му и на невероятната му сила“.

Друг коментар гласи:

„Някои неща не могат да бъдат обяснени от медицината. Нека ги оставим на любовта и чудесата. Чуси определено ще се завърне в училище“.