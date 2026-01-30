Microsoft с нов план да спаси Windows 11 и да върне доверието към операционната система

Microsoft е изправена пред едно от най-сериозните предизвикателства в най-новата си история: възстановяване на доверието на потребителите в Windows 11. Причината - години на разочарование, остри критики и постоянни проблеми с производителността, съобщава The Verge.

Това, което беше замислено като следващото поколение на най-популярната настолна операционна система в света, се превърна в символ на противоречия за много дългогодишни потребители на Windows. Сега Microsoft се опитва да поправи нещата, признавайки проблемите и поемайки нов ангажимент за подобрения, които са най-важни за потребителите.

Когато Windows 11 беше пуснат на пазара, той представи преработен потребителски интерфейс и интеграция с облачни функции и изкуствен интелект. И все пак, от самото начало съпротивата беше сериозна. Не само от обикновени потребители, но и от ентусиасти и ИТ специалисти.

Един от най-сериозните проблеми бяха строгите системни изисквания на Microsoft, които на практика принудиха много по-стари, но все още способни компютри да бъдат бракувани. Въпреки че някои много стари устройства технически могат да работят с Windows 11 чрез неофициални решения, Microsoft настоява, че TPM 2.0 и специфичните изисквания към процесора са неподлежащи на обсъждане стандарти за производителност и сигурност.

Потребителите отдавна посочват иронията: много „неподдържани“ компютри, оборудвани с i7 процесори и достатъчно RAM памет, работят с Windows 11 по-плавно чрез заобиколни решения, отколкото бюджетните, „поддържани“ лаптопи, продавани в магазините днес. Това възприемано „принудително остаряване“ доведе до рязко увеличение на отрицателната обратна връзка, като ентусиастите гледат на изискванията не като на необходимост от сигурност, а като на лост за стимулиране на продажбите на нов хардуер. През 2026 г., когато Windows 10 достига истинския край на жизнения си цикъл за актуализации на сигурността, това напрежение достига своя връх, тъй като потребителите са принудени да избират между уязвими по-стари системи или скъпи, често ненужни ъпгрейди.

В допълнение към тези дебати за съвместимост, самите актуализации на Windows 11 понякога са източник на проблеми. Първата кумулативна актуализация на Windows 11 за 2026 г. се оказа толкова бъгава, че бяха пуснати аварийни „извънредни“ пачове, за да се отстранят проблеми с изключването, сривове на приложенията и други проблеми с надеждността.

Всичко това доведе до видимо недоволство на потребителите. Дългогодишни функции като Notepad се превърнаха в бойно поле между традиционалисти и модернизатори. Добавянето на функционалност с изкуствен интелект към прост текстов редактор предизвика съпротива от потребителите, които смятаха, че това прекалено усложнява инструмент, ценен заради своята простота.

В отговор на тези критики и за да поправи текущи проблеми, Microsoft стартира целенасочена вътрешна инициатива, известна неофициално като „swarming“, за да се справи с надеждността, производителността и използваемостта на операционната система. Ръководството на Microsoft за Windows, включително президентът на Windows and Devices Паван Давулури, призна необходимостта да се вслушва по-внимателно в потребителите и да се пренастроят приоритетите. Това включва отстраняване на дългогодишни пропуски в производителността, модернизиране на пренебрегваните компоненти на потребителския интерфейс и възстановяване на стабилността.

Изглежда, че компанията се отказва от прекомерния акцент върху маркетинговите лъскави функции като вграден изкуствен интелект или реклами за своите услуги и вместо това се фокусира върху основите: бърза, стабилна и предвидима производителност, която потребителите очакват от операционна система. Този подход „връщане към основите“ идва в решаващ момент, тъй като някои потребители дори са започнали да проучват алтернативи като Linux или macOS в отговор на постоянното недоволство.

Пътната карта на Microsoft за 2026 г. предполага новооткрита скромност. Чрез разделяне на циклите на разработка, като се държи най-съвременната платформа „Bromine“ за нови Arm-базирани AI персонални компютри отделно от стабилната платформа „Germanium“, използвана от повечето съществуващи потребители, те се надяват да избегнат актуализациите, изпълнени с „бъгове“, които характеризираха 2024 и 2025 г.

През следващите месеци успехът на Microsoft във възстановяването на доверието ще зависи от способността ѝ да поправя видими грешки, да изяснява политиките си за надграждане и съвместимост и да демонстрира, че Windows 11 може да бъде толкова надежден, колкото и предшествениците си и не е платформа за експерименти с изкуствен интелект. Дали този подновен фокус ще задоволи дългогодишните потребители, остава открит въпрос, но преминаването на компанията към слушане и поправяне на основите е необходима стъпка към възстановяване на доверието в операционната система.