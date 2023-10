Израелското правителство нападна Джиджи Хадид заради публикация

Д жиджи Хадид се сблъсква с ответни реакции от страна на израелското правителство, след като споделя послание в подкрепа на Палестина на фона на продължаващата война между „Хамас“ и Израел.

През уикенда моделът, чийто баща, Мохамед Хадид, е палестинец, публикува отново графика в своята Instagram Story, която гласеше: "Няма нищо еврейско в отношението на израелското правителство към палестинците".

"Осъждането на израелското правителство не е антисемитско и подкрепата за палестинците не е подкрепа за „Хамас“.

Официалният акаунт на Държавата Израел обаче се възпротиви на публикацията на Джиджи, като направи скрийншот на нейната история и го препубликува в своята със съобщение.

"Няма нищо доблестно в клането на израелци от страна на „Хамас“, написаха те в инфографиката. "Осъждането на „Хамас“ за това, което е (ИДИЛ), не е антипалестинско и подкрепата на израелците в правото им срещу варварските терористи е правилното нещо, което трябва да се направи."

След това акаунтът се прицели директно в Джиджи, като попита: "@gigihadid спахте ли през последната седмица?".

"Или просто нямаш нищо против да си затваряш очите пред това как еврейски бебета биват заклани в домовете им? Мълчанието ти много ясно показваше къде стоиш. Виждаме ви."

Израелското правителство също така публикува снимка на окървавена спалня, принадлежаща на дете, и добави: "Ако не осъдите това, думите ви не означават НИЩО".

Само миналата седмица супермоделът осъди "тероризирането на невинни хора" след катастрофалните нападения в Израел, при които според съобщенията са загинали над 1400 израелци.

27-годишната моделка започна публикацията, като каза на близо 80-те си милиона последователи, че изпраща своите "мисли" и "съболезнования" на "всички", които са били засегнати от "неоправданата трагедия" - особено на тези, които са преживели загубата на "невинни животи", повечето от които са били "деца".

Джиджи обясни, че макар да изпитва "дълбока съпричастност и болка в сърцето към палестинската борба и живота под окупация" - палестинските територии са военно окупирани от Израел от 1967 г. - тя се чувства "отговорна" да "изясни" каква е нейната позиция в момента.

"Макар да имам надежди и мечти за палестинците, нито една от тях не включва нараняването на евреин", пише тя.

"Тероризирането на невинни хора не е в унисон и не носи никаква полза за движението "Свободна Палестина" - продължава тя. "Идеята, че това е така, подхранва болезнен, продължаващ десетилетия цикъл на ответни действия (от които никой невинен цивилен, палестинец или израелец, не заслужава да стане жертва) и спомага за затвърждаването на фалшивата идея, че да си за Палестина = антисемитски".

Джиджи - която е забранила коментарите към публикацията си - завърши, като отбеляза, че макар и "да са замесени много сложни, лични и валидни чувства", всички ние заслужаваме правото да живеем в мир.

The official government account of the state of Israel calls out Gigi Hadid for sharing post about condemning the Israeli government:



“Have you been sleeping the past week? Or are you just fine turning a blind eye to Jewish babies being butchered in their homes? Your silence has… pic.twitter.com/tEELtcIbHK