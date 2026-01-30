Отново бедствено положение в община Ардино: Залят мост откъсна от света шест села

З алят мост над река Арда отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в община Ардино, съобщиха от местната администрация на официалната си страница във Facebook.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение заради обилните валежи, паднали на 26, 27, 28 и 29 януари.

Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за въвеждането на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране на безопасността на населението.

Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.