ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

Ще бъде обсъдено разширяването на ЕС

30 януари 2026, 10:22
ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов
Източник: БГНЕС/Архив

Н ад 20 европейски лидери, включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, се очаква да пристигнат в Загреб за неформална среща в петък и събота на Европейската народна партия (ЕНП), на която ще обсъдят ролята на Европа в света и приоритетите на партията, съобщава ХИНА.

„Около 23 лидери от европейски институции, страни членки на ЕС и партии от семейството на ЕНП се очаква да присъстват: Фон дер Лайен, председателят на ЕНП Манфред Вебер и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола“, заяви за ХИНА източник от управляващата Хърватска демократична общност (ХДО), която е домакин на събитието заедно с ЕНП.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който ще направи първото си посещение в Хърватия, и Доналд Туск, който ще посети Загреб за първи път от завръщането си на поста като премиер на Полша, също ще участват. Сред участниците в срещата, която се провежда ежегодно и има за цел да събере лидерите на партиите от семейството на ЕНП, ще бъде и италианският вицепремиер и министър на външните работи Антонио Таяни.

Срещата ще бъде открита в петък в хотел „Уестин“ с речи на хърватския премиер и лидер на ХДО Андрей Пленкович, на председателя на хърватския парламента Гордан Яндрокович и на кипърския президент Никос Христодулидис. Кипър в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС.

След това ще се проведат три закрити сесия по ключови въпроси за бъдещето на ЕС. Според ХДО темите ще включват войната в Украйна, трансатлантическите връзки на фона на напрежението в последно време с американския президент Дооналд Тръмп, енергетиката, миграцията, глобалната сигурност и подсилването на европейската отбрана и конкурентоспособност. 

Разширяването на ЕС също ще бъде обсъдено. По време на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос премиерът Пленкович заяви, че ако потенциално мирно споразумение позволи на Украйна по-бързо присъединяване към ЕС, това би могло да отворите вратите и за страните от Югоизточна Европа, припомня ХИНА. 

„Ние подкрепяме напълно усилията на Украйна, но бихме искали и страните от региона, по-специално Босна и Херцеговина, да се възползват от тази възможност“, посочи Пленкович.

Очаква се също лидерите да приемат съвместно изявление, озаглавено „Демографското обновяване: стратегически императив за Европа“, което според източника от ХДО представлява приносът на партията за запазване на демографския въпрос в дневния ред, като се имат предвид отрицателните тенденции в Европа.

Съботните сесии ще бъдат фокусирани върху политическите приоритети на ЕНП, включително настоящата позиция на партията, бъдещето на десноцентристката политика и начините за борба с популизма.

Освен партийните разговори премиерът Пленкович ще проведе и серия от двустранни срещи, включително с Урсула фон дер Лайен, Роберта Мецола, Фридрих Мерц, Доналд Туск, португалския премиер Луиш Монтенегро, гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, латвийския премиер Евика Силиня и с ирландския вицепремиер Саймън Харис.

Сред участващите лидери от ЕНП, които не са част от правителствата на своите страни, са Янез Янша от Словенската демократична партия, Бойко Борисов от българската партия ГЕРБ и Алберто Нунес Фейхоо от Народната партия на Испания, отбелязва агенцията.

Източник: БТА/Ваня Накова    
Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Свят Преди 22 минути

Мандатът на Гутериш изтича в края на настоящата година

<p>Отново частично бедствено положение в община Ардино</p>

Отново бедствено положение в община Ардино: Залят мост откъсна от света шест села

България Преди 26 минути

Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

България Преди 38 минути

Месецът ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг, температурите ще са близки до климатичните норми

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Пари Преди 41 минути

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Нова Зеландия отказа на Тръмп, няма да се присъедини към Съвета за мир

Свят Преди 42 минути

Това заяви премиерът на страната Кристофър Лъксън

Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Любопитно Преди 54 минути

На събитието във Вашингтон присъстваха членове на семейството Тръмп и множество ВИП гости

След проливни дъждове: Река Поповска се покачи рязко в Болярово

След проливни дъждове: Река Поповска се покачи рязко в Болярово

България Преди 1 час

Според кмета на село Воден , въпреки че реката временно е излязла от коритото си, в селото няма опасност от наводняване на имоти

<p>Наводнени пътни участъци в Хасковска област: Каква е ситуацията</p>

Движението по наводнените пътни участъци в Хасковска област е възстановено

България Преди 1 час

Залети от вода след обилните валежи бяха път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция, и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908

Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век

Саркози и Карла Бруни дадени под съд за разрушаване на сграда от 15 век

Свят Преди 1 час

През май 2021 г. без да изчакат необходимите разрешения, в имота започнали работи по разрушаването на сграда с площ от 800 квадратни метра

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

Сред предложенията фигурира пълна забрана на морските услуги

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

България Преди 1 час

Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

България Преди 2 часа

До решението се стигна, след като официалните данни за броя на заболелите показват спад

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

Любопитно Преди 2 часа

От почти век този ден е обявен и за празник на висшите православни богословски школи

Най-обсъжданите филми в TikTok

Най-обсъжданите филми в TikTok

Свят Преди 2 часа

Тази здравословна закуска може да понижи холестерола

Тази здравословна закуска може да понижи холестерола

Свят Преди 3 часа

Холестеролът е необходим за производството на хормони, изграждането на клетки и други жизненоважни функции в организма

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Свят Преди 3 часа

"Те не трябва да развиват ядрените си способности", заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет

