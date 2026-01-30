Свят

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната

30 януари 2026, 10:35
Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат
Източник: iStock/Getty Images

Б разилската полиция арестува мъж, заподозрян, че е планирал самоубийствен атентат и че е свързан с групировката „Ислямска държава“, предаде Франс прес.

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната. В разследването е участвало ФБР. Мъжът е бил арестуван в град Бауру, на около 330 километра от Сао Пауло. Засега нито мястото, нито датата на предполагаемия атентат не се съобщават.

Бразилия не е известна като страна, заплашвана от джихадистки организации.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Бразилска полиция Арест Самоубийствен атентат Ислямска държава Тероризъм Експлозиви ФБР Разследване Бразилия Бауру
