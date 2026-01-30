Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Б разилската полиция арестува мъж, заподозрян, че е планирал самоубийствен атентат и че е свързан с групировката „Ислямска държава“, предаде Франс прес.

Brésil : arrestation d’un homme soupçonné de préparer un attentat-suicide lié à l’État islamique



Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната. В разследването е участвало ФБР. Мъжът е бил арестуван в град Бауру, на около 330 километра от Сао Пауло. Засега нито мястото, нито датата на предполагаемия атентат не се съобщават.

Бразилия не е известна като страна, заплашвана от джихадистки организации.