„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

В "Телеграфно подкастът" полк. Красимир Лалев от НСО подчерта, че охраната е трудоемък и всеобхватен процес, който изисква непрекъснатост и защита на живота и здравето на охраняваните лица

30 януари 2026, 11:55
„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента
В епизод на "Телеграфно подкаст" полк. Красимир Лалев, шеф на учебния център на Националната служба за охрана (НСО), описва процеса на охрана на председателя на парламента, премиера и президента. Той подчертава, че охраната е трудоемък и всеобхватен процес, който изисква непрекъснатост и защита на живота и здравето на охраняваните лица.

  • Подходът към охраната

Охраната на висшите държавни лица е сложен процес. "С една дума – сложно. С повече думи - това е един изключително трудоемък и всеобхватен процес. Има много плоскости, от които трябва да се погледне сигурността на дадено лице и всичките трябва да обезпечим по най-добър начин", обяснява полк. Лалев. Подходът е еднакъв за председателя на парламента, премиера и президента, независимо от пола. Целта е да се опази живота и здравето на повереното лице.

Най-важният принцип е непрекъснатостта. "Това означава, че не може човек, който се обезпечава с охрана, да бъде оставен без тази охрана дори за 5 минути", казва Лалев. Охранителите се превръщат в част от най-близкия кръг на охраняваните лица, за да осигурят тяхната сигурност.

  • Оръжие и напрежение в работата

Охранителите на НСО са въоръжени и тренират за нападения с всякакъв вид оръжие. Полк. Лалев споделя: "Не ми се е налагало да вадя оръжие, но това е отговор, в който няма да се закълна пред вас". Подходът към охраната е един и същ, независимо от мащаба на събитието. "Тук се касае за фундамент, за човешки живот и здраве. Приема се задачата и се изпълнява по възможно най-добрия начин", добавя той.

Напрежението е контролирано. "Напрежение не бих казал, че има кой знае какво, но ако е по-голям формат на даденото охранявано събитие, е свързано с малко повече организация. Не можем да допускаме напрежение на тази база. Ще вляза леко шеговито в тази теза, че ако се усети напрежение у нас, значи нещата наистина са сериозни", обяснява Лалев. На въпроса дали е имало такива моменти, той отговаря: "Възможно е да е имало".

Най-важният принцип е защитата на живота и здравето на охранявания обект. "Ще ви кажа и един, който се казва непрекъснатост. Това какво означава? Това означава, че не може човек, който се обезпечава с охрана, да бъде оставен без тази охрана дори за 5 минути", подчертава той.

  • Подбор на кандидати за НСО

НСО обявява конкурс за 20 свободни позиции за охранители. Подходът към кандидатите е сериозен. "Подхождаме сериозно към всички кандидати. Външният вид понякога лъже, понякога не. Това, което те трябва да покажат, могат да го направят и с по-развита мускулатура, и с по-малко развита, като цяло ние не търсим обема на мускулите, а функционалност на мускулатурата", казва Лалев.

Кандидатите трябва да влязат в рамката за физическа подготовка. "Въпросът е да успеят да влязат в рамката, която ни е необходима на нас, защото не търсим образа като сянка на човек, като форма на човек. Търсим образа конкретно за физическата подготовка. Търсим образа на човек, който би могъл да изпълни нашите процедури и на първо място да издържи обучението", обяснява той.

Около 40% от кандидатите отпадат на предварителните медицински прегледи. "Ако не успееш да преминеш през медицинско изследване, не означава, че си болен. И за психологическото изследване е така - който не го премине, не означава, че има определени психологически деформации, девиации в поведението или каквото и да било. Просто ние имаме психологическа рамка, в която кандидата трябва да попадне, за да изпълнява тази професия", добавя Лалев.

  • Обучение и подготовка

Обучението започва от най-ниското ниво. "За лична охрана, за даден обект? Започва се винаги с най-ниското ниво, разбира се. След като се премине през подготовка и то няколко на брой дори, се преминава през следващото ниво. Няма как да станат лични охрани с постъпването", казва той.

Подготовката трябва да бъде непрестанна. "Подготовката, повярвайте ми, трябва да бъде непрестанна. В момента, в който дори намалиш оборотите, това означава, че вече започваш да не си достатъчно подготвен", подчертава Лалев.

  • Рискове и себеотрицание в професията

Професията включва себеотрицание. "Ние сме хора, които се занимаваме с противодействие, със защита. Защита! Ние не се учим да нападаме. Ние се учим да защитаваме хората, които охраняваме, и нас самите, това е поредността. Това е нашето призвание и там е себеотрицанието. Защото на първо място поставяме задачата, която сме излезли да изпълним, и на следващо място поставяме нашите собствени увреждания, които бихме могли да понесем", обяснява полк. Лалев.

Всички се надяват рисковете да не се реализират, но трябва да са подготвени. "Всички се надяваме това да не се случва, но трябва да сме подготвени", заключава той.

