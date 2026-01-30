Трагедия в Свищов: Млад мъж загина след мощен взрив на бойлер

М лад мъж на 28 години загуби живота си при нелепа битова злополука в Свищов. Инцидентът, предизвикан от неизправен бойлер, е станал вчера привечер в сутеренно помещение на жилищна кооперация на ул. „Кирил Д. Аврамов“.

Сигналът в оперативния център на пожарната във Велико Търново е подаден в 18:05 часа. На място незабавно са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, които установили сериозни материални щети.

Според информация от пожарната става въпрос за взрив на съд под налягане, при който няма изтичане на взривоопасни газове. Ударната вълна обаче е била изключително мощна. Съседи на загиналия разказват пред разследващите, че тътенът е бил оглушителен, а силата на взрива буквално е срутила вътрешни стени в помещението.

Към момента районът е обезопасен, а органите на реда провеждат огледи за установяване на точните причини за инцидента. Проверява се дали става въпрос за техническа неизправност на уреда, отказ на защитните клапани или неправилен монтаж.

Експертите по пожарна безопасност напомнят, че бойлерите са съдове под високо налягане и изискват редовна профилактика на термoрегулаторите и предпазните клапани, особено при по-стари инсталации.